C'est signé : Saint-Trond se renforce en rapatriant un défenseur belge au nez et à la barbe de la concurrence

Saint-Trond se cherchait un nouveau défenseur central en cette fin de mercato. Les Canaris l'ont trouvé en la personne de Joedrick Pupe.

Avec le départ de Rein van Helden à l'Antwerp, il était urgent d'amener du renfort dans l'arrière-garde du côté de Saint-Trond. C'est pourquoi la direction s'est penchée sur le profil de Joedrick Pupe. L'ancien joueur de Dender était actif chez les Vancouver Whitecaps mais s'apprêtait à quitter la MLS.

Pupe était tout proche de signer à Courtrai pour aider les Kerels à retrouver la D1A. Mais l'appel de la direction trudonnaire a tout changé. Le transfert du joueur au Stayen a été officialisé dans la soirée.

Een stevig slot op de deur voor de sleutelwedstrijden 🔒💪🏻



> Maak kennis met de nieuwste Kanarie via https://t.co/EWkJ5OXtDE pic.twitter.com/wxco2SmZUJ — STVV (@stvv) January 29, 2026

Joedrick Pupe, un renfort qui connaît bien le championnat

Le Brugeois de 28 ans débarque en prêt jusqu'en fin de saison, une option d'achat a été négociée. Saint-Trond entend bien le relancer après des derniers mois difficiles : "En raison d'une blessure, ses minutes de jeu avec les Vancouver Whitecaps ont été limitées, bien que Pupe ait tout de même participé à la finale de la MLS Cup contre l'Inter Miami. Dans ce match, il a défendu pendant 22 minutes face à Lionel Messi", renseigne le STVV sur son site.

Le CEO Takayuki Tateishi est très fier de sa nouvelle acquisition : "En tant que pièce maîtresse et capitaine à Dender, il a démontré ses qualités de leadership, tant sur le terrain qu'en dehors. Joedrick est à l'aise avec le ballon, fort dans les airs et dispose en outre d'un excellent centre. Il peut nous offrir des options supplémentaires aussi bien au centre de la défense qu'au poste de latéral gauche".





À Dender, Joedrick Pupe évoluait dans un contexte où chaque point d'avance supplémentaire sur la zone rouge était une victoire. Il va désormais se battre en haut de classement : Saint-Trond est actuellement deuxième, à un petit point de l'Union Saint-Gilloise.