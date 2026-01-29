Anderlecht s'y retrouve aussi : le transfert que toute la RAAL attendait est enfin officiel !

Majeed Ashimeru à La Louvière, c'est officiel. Le milieu de terrain ghanéen débarque en prêt jusqu'en fin de saison.

Frédéric Taquin en rêvait depuis plusieurs semaines : entre la RAAL et Anderlecht, les négociations ont évolué lentement mais sûrement durant tout le mercato pour Majeed Ashimeru. Cette après-midi, un accord a été trouvé.

Il ne manquait plus que l'officialisation, elle est désormais tombée : le milieu de terrain de 28 ans débarque à l'Easi Arena en prêt jusqu'en fin de saison.

129 matchs disputés avec Anderlecht

Majeed Ashimeru est la quatrième recrue hivernale de la RAAL après Bryan Soumaré, Nacho Nsingi et Cristian Makaté, sans aucun doute celle présentant le plus d'expérience au plus haut niveau.

Il faut dire qu'Anderlecht a beaucoup misé sur lui et sa verticalité dans le derniers tiers du terrain. En juillet 2024, Jesper Fredberg l'avait d'ailleurs prolongé malgré ses blessures à répétition. Mais cette saison, il ne faisait, à l'image de Mats Rits, plus du tout partie des plans de Besnik Hasi et a même été jusqu'à garder le rythme avec les RSCA Futures en D1B cet hiver.

Avec sa connaissance de l'élite belge, le natif d'Accra fera beaucoup de bien aux Louviérois jusqu'en fin de saison, pour épauler un noyau essentiellement composé de joueurs qui en sont à leur première saison en D1A. Dans l'autre sens, il pourra se remettre en valeur avant un potentiel départ définitif d'Anderlecht dans six mois.



Lire aussi… Nicolas Frutos fait le point : une arrivée majeure confirmée à la RAAL, mais pas celle de Samuel Bastien !›