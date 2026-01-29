Officiel : en pleine course pour le top 6, Malines perd son meilleur buteur

Le transfert de Lion Lauberbach est désormais officiel. L'attaquant allemand rejoint Venise, en Serie B.

Ces dernières semaines, l'intérêt pour Lion Lauberbach se faisait grandissant. Il faut dire que même s'il est encore parfois assez inégal sur un terrain, l'attaquant malinois est en progression constante.

La saison dernière, les gueulantes de Besnik Hasi semblaient avoir eu raison de sa confiance en lui. L'approche plus coulante de Fred Vanderbiest lui convient mieux. De réserviste, Lauberbach est passé à meilleur buteur de l'équipe.

De la Pro League à la Serie B...avant la Serie A ?

Venise insistait de plus en plus et a fini par faire céder la direction malinoise. Les deux clubs ont officialisé ce soir le départ du natif d'Erfurt vers La Sérénissime jusqu'en juin 2029, avec une saison supplémentaire en option.

"Dès mon arrivée à Venise, j'ai eu le sentiment d'intégrer un club solide et bien organisé, et j'ai immédiatement ressenti la grande confiance placée en moi : chose que j'ai vraiment appréciée. Je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure, prêt à donner le meilleur de moi-même à l'équipe, et j'ai hâte de rencontrer les supporters et de partager cette expérience avec eux", explique le principal intéressé dans le communiqué officiel.





Deuxième de Serie B, Venise vise un retour dans l'élite italienne. Lion Lauberbach pourrait donc avoir franchi un joli palier. En revanche, pour Malines, perdre son meilleur buteur alors que l'équipe peine justement offensivement (deux buts inscrits sur les quatre derniers matchs) n'augure rien de bon dans la lutte pour le top 6.