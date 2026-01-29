La fin des blessures à répétition ? Anderlecht accueille un renfort au sein de son staff médical

Le Sporting d'Anderlecht a renforcé son staff médical avec un élément d'expérience. Frigyes Vanden Auweele, passé par Liverpool, arrive au RSCA.

La Dernière Heure nous apprend que le RSC Anderlecht a renforcé son staffi médical avec Frigyes Vanden Auweele, ostéopathe spécialisé en sports d'élite au CV particulièrement fourni.

Vanden Auweele a en effet déjà travaillé au sein du staff de Jürgen Klopp à Liverpool de 2022 à 2024. Il a également travaillé à OHL ou au sein de la formation cycliste Lidl-Trek. Depuis mars dernier, Frigyes Vanden Auweele travaille également pour l'Union Belge avec les Diables Rouges.

Il combinera d'ailleurs ce poste au sein de la fédération belge de football avec ses nouvelles attributions au sein de la cellule médicale du RSC Anderlecht.

Enfin la fin des blessures au Sporting d'Anderlecht ?

Ce renfort vient s'ajouter à ceux de Bram Geers, devenu Performance Director en octobre dernier, de Joris Jellasics (ex-OHL, ex-URBSFA) et Vincent Adriaensen (ex-COIB) qui travaillent avec le staff physique du RSCA.



L'objectif est clair : enfin stopper l'hécatombe au sein du noyau anderlechtois, pourri par les blessures depuis plusieurs saisons. Kana, Augustinsson, Hazard, Stroeykens, Camara, Huerta, Verschaeren... tous ont été touchés cette saison, sans même parler des innombrables blessures lors des saisons précédentes.