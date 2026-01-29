Transfert en vue pour l'une des sensations de la saison en Pro League ?

Transfert en vue pour l'une des sensations de la saison en Pro League ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Zulte Waregem! 814

Jeppe Erenbjerg est l'un des meilleurs buteurs de la saison en Jupiler Pro League, un peu à la surprise générale. Le milieu offensif de Zulte Waregem, sans surprise, est fort convoité.

La D1A a déjà perdu l'un de ses meilleurs buteurs cet hiver, avec le départ d'Omri Gandelman (7 buts) vendu à Lecce par La Gantoise. Mais cette fois, ce pourrait être un simple changement de crèmerie en vue pour l'une des sensations de la saison : Jeppe Erenbjerg (25 ans), le milieu offensif de Zulte Waregem. 

En effet, selon le Nieuwsblad, le Danois intéresserait l'Antwerp, qui compte bien se renforcer cet hiver et a déjà notamment attiré Rein Van Helden en provenance de Saint-Trond. Un transfert qui avait rappelé un fait : malgré son classement, le Great Old continue d'attirer. 

L'Antwerp devra frapper fort pour s'offrir Erenbjerg 

Erenbjerg a inscrit 8 buts en Jupiler Pro League et est l'un des grands artisans de la belle saison du promu flandrien, où il avait signé en 2024 en provenance du B.93, au Danemark. Il avait à l'époque coûté 300.000 euros à Zulte Waregem, et est désormais évalué dix fois plus cher sur Transfermarkt.

Du côté du Gaverbeek, on ne sera pas facile à convaincre : Jeppe Erenbjerg a encore prolongé son contrat tout récemment (en décembre) jusqu'en 2029, et son départ serait un coup dur. 


L'Antwerp, qui veut attirer au moins un renfort offensif de premier plan avant la fin du mercato, va donc devoir se montrer très persuasif (comprendre : payer argent comptant) pour l'arracher à Zulte Waregem, qui espère assurer son maintien le plus vite possible dans la dernière ligne droite. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Zulte Waregem
Jeppe Erenbjerg

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Ariss - Erenbjerg - Zague

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Ariss - Erenbjerg - Zague

17:30
Le Club de Bruges passe à côté d'une cible prioritaire sur ce mercato hivernal

Le Club de Bruges passe à côté d'une cible prioritaire sur ce mercato hivernal

17:30
Le Standard peut lâcher l'affaire : une cible ne quittera pas son club

Le Standard peut lâcher l'affaire : une cible ne quittera pas son club

17:00
Le Jan Breydel a scandé le nom de Jelle Vossen, qui a évoqué sa situation compliquée

Le Jan Breydel a scandé le nom de Jelle Vossen, qui a évoqué sa situation compliquée

15:00
La fin des blessures à répétition ? Anderlecht accueille un renfort au sein de son staff médical

La fin des blessures à répétition ? Anderlecht accueille un renfort au sein de son staff médical

16:20
Nicolas Frutos fait le point : une arrivée majeure confirmée à la RAAL, mais pas celle de Samuel Bastien !

Nicolas Frutos fait le point : une arrivée majeure confirmée à la RAAL, mais pas celle de Samuel Bastien !

16:00
Un ancien coach du Standard pour diriger l'AS Saint-Etienne de Lucas Stassin ?

Un ancien coach du Standard pour diriger l'AS Saint-Etienne de Lucas Stassin ?

15:40
"Il en faut peu pour être heureux" : la presse italienne se lâche après Union - Atalanta

"Il en faut peu pour être heureux" : la presse italienne se lâche après Union - Atalanta

15:20
Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

14:40
1
Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

14:20
C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

14:00
Superbe soirée européenne pour la Belgique : découvrez l'évolution du coefficient UEFA

Superbe soirée européenne pour la Belgique : découvrez l'évolution du coefficient UEFA

13:40
10 millions de valeur et brillant la saison dernière : mais pourquoi Genk le laisse-t-il encore sur le banc ?

10 millions de valeur et brillant la saison dernière : mais pourquoi Genk le laisse-t-il encore sur le banc ?

12:40
Le succès du Club de Bruges a aussi son revers : Aleksandar Stankovic déjà parti après une seule saison ?

Le succès du Club de Bruges a aussi son revers : Aleksandar Stankovic déjà parti après une seule saison ?

13:20
"Il a été étincelant" : deux Brugeois couverts de louanges dans la presse française

"Il a été étincelant" : deux Brugeois couverts de louanges dans la presse française

13:00
Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte" Réaction

Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte"

12:00
Jouable pour Bruges ? Les affiches probables des barrages de la Ligue des Champions

Jouable pour Bruges ? Les affiches probables des barrages de la Ligue des Champions

12:20
La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

11:20
"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté Réaction

"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté

11:40
"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges Réaction

"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges

11:00
Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

10:20
"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots Réaction

"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots

10:40
Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

10:00
🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

09:30
Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

08:40
Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

09:00
De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union Analyse

De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union

08:20
1
"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

08:00
🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

07:40
L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

07:20
Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

07:00
1
Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

06:30
L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

06:00
"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges Interview

"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges

23:53
2
Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

23:30
Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

22:57

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 30/01 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved