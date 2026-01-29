Transfert en vue pour l'une des sensations de la saison en Pro League ?

Jeppe Erenbjerg est l'un des meilleurs buteurs de la saison en Jupiler Pro League, un peu à la surprise générale. Le milieu offensif de Zulte Waregem, sans surprise, est fort convoité.

La D1A a déjà perdu l'un de ses meilleurs buteurs cet hiver, avec le départ d'Omri Gandelman (7 buts) vendu à Lecce par La Gantoise. Mais cette fois, ce pourrait être un simple changement de crèmerie en vue pour l'une des sensations de la saison : Jeppe Erenbjerg (25 ans), le milieu offensif de Zulte Waregem.

En effet, selon le Nieuwsblad, le Danois intéresserait l'Antwerp, qui compte bien se renforcer cet hiver et a déjà notamment attiré Rein Van Helden en provenance de Saint-Trond. Un transfert qui avait rappelé un fait : malgré son classement, le Great Old continue d'attirer.

L'Antwerp devra frapper fort pour s'offrir Erenbjerg

Erenbjerg a inscrit 8 buts en Jupiler Pro League et est l'un des grands artisans de la belle saison du promu flandrien, où il avait signé en 2024 en provenance du B.93, au Danemark. Il avait à l'époque coûté 300.000 euros à Zulte Waregem, et est désormais évalué dix fois plus cher sur Transfermarkt.

Du côté du Gaverbeek, on ne sera pas facile à convaincre : Jeppe Erenbjerg a encore prolongé son contrat tout récemment (en décembre) jusqu'en 2029, et son départ serait un coup dur.



L'Antwerp, qui veut attirer au moins un renfort offensif de premier plan avant la fin du mercato, va donc devoir se montrer très persuasif (comprendre : payer argent comptant) pour l'arracher à Zulte Waregem, qui espère assurer son maintien le plus vite possible dans la dernière ligne droite.