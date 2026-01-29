Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

Le Club de Bruges a trouvé un accord avec Reading concernant l'arrivée du jeune latéral gauche André Garcia. À 18 ans, l'international espoir compte déjà 56 apparitions avec l'équipe première. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 28/01

De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union Analyse

08:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01

08:00
"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

08:00
🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

07:40
L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

07:20
Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

07:00
1
Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

06:30
L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

06:00
"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges Interview

23:53
2
Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

23:30
Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

22:57
Pas de qualif', mais une première victoire à domicile : l'Union quitte la Ligue des Champions la tête haute

22:53
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: De Vlieger - Özcan - Makaté

22:00
L'ex-Carolo Stanic déjà buteur avec le Lierse, Beveren renverse les jeunes de Gand

22:40
Les Belges maudits : Jérémy Doku fait le show, puis se blesse !

22:20
Le KVC Westerlo va s'offrir un renfort de choix pour la seconde partie de saison

22:00
Arrivée pendant l'ère Vandenhaute, une responsable de Neerpede quitte Anderlecht

21:40
La Gantoise annonce la prolongation de contrat d'un pur produit du club

21:20
Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ

21:00
Après Tielemans, un autre Diable Rouge se blesse à quelques semaines des matchs amicaux de mars

20:30
John Textor révoqué de son poste : la fin de l'ère Textor à Lyon et au RWDM ?

20:00
Malgré l'enjeu, Genk remanié contre Malmö en Europa League : "D'autres pourront saisir leur chance"

19:30
Après les départs, la RAAL se renforce avec le prêt d'un joueur du top

19:00
Sébastien Pocognoli, le grand responsable des mauvais résultats de l'AS Monaco ?

18:40
L'Union aura forcé le respect jusqu'au bout : David Hubert tire le bilan de la campagne

00:22
Deux arrivées, un départ : journée chargée à Westerlo ce mercredi

18:20
Un nouveau coup sur la tête de Kasper Dolberg : "Et ça en dit long sur l'Ajax..."

18:00
À Bruges, toute l'inquiétude est concentrée sur un homme : "Il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions"

17:30
De l'intérêt concret pour Isaac Mbenza, sur une voie de garage à Charleroi

17:00
Flop à 17 millions au Club de Bruges, Roman Yaremchuk proche d'un gros club français

16:30
Malgré l'AC Milan et la Juventus, le Standard fait passer professionnel un grand talent de son académie

16:00
Standard - Anderlecht et Union - Bruges au programme : voici les arbitres de la 23ᵉ journée de Pro League

15:40
2
Scandale raciste en Challenger Pro League : "Recevoir ces messages en 2026 est une honte"

15:20
Regret de certains supporters du Standard, le voilà prêté... pour la troisième fois consécutive

15:00
Diego Moreira, un atout pour la Belgique au Mondial 2026 : quel rôle pourrait-il jouer ?

14:40
1
Message clair des Ultras du Standard avant le Clasico : "Ne laissons pas l'avantage à l'ennemi juré"

14:20
1

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 30/01 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
