Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

Le Club de Bruges a trouvé un accord avec Reading concernant l'arrivée du jeune latéral gauche André Garcia. À 18 ans, l'international espoir compte déjà 56 apparitions avec l'équipe première. (Lire la suite)