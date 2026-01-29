Le Standard peut lâcher l'affaire : une cible ne quittera pas son club

Le Standard faisait partie des clubs intéressés par Zakaria Ariss, défenseur latéral du SC Bastia. Mais le club corse ne laissera pas filer son joueur.

Cette semaine, nous apprenions que le Standard de Liège avait jeté son dévolu sur un joueur du SC Bastia, Zakaria Ariss (21 ans), capable de jouer dans l'axe comme sur le côté et arrivé en Corse l'été dernier. Un problème se posait cependant déjà : avant d'acheter, le RSCL devait vendre, et le mercato approche bientôt de son terme.

Après avoir acheté Mortensen, Nguene et attiré Teddy Teuma, le Standard est en effet à court de budget et ne pourra plus faire de folies, surtout pour un joueur que Bastia ne bradera pas. Le club corse a d'ailleurs reçu plusieurs offres, toutes jugées insuffisantes.

Bastia refuse les offres pour Zakaria Ariss

Le journaliste français Mohamed Toubache-Ter affirme ainsi ce jeudi que le SC Bastia a fermé la porte à un départ de Zakaria Ariss cet hiver. Bastia, 18e de Ligue 2, ne souhaite pas s'affaiblir dans la lutte pour le maintien.

Les offres reçues (on parle du Standard mais aussi du Philadelphia Union, en MLS) ont été jugées insuffisantes pour laisser partir Ariss, titulaire important et sous contrat jusqu'en 2028.



Sauf vente de dernière minute, on peut s'attendre à ce que le mercato entrant du Standard soit terminé pour cet hiver.