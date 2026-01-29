Un transfert en chasse un autre : nouveau départ en vue du côté de la RAAL

La fin de mercato est agitée à la La Louvière. Aussi bien dans le sens des départs que des arrivées.

En coulisse, La Louvière prépare depuis un certain temps l'arrivée de Majeed Ashimeru. Le transfert du milieu de terrain ghanéen chez les Loups est désormais officiel. Et il devrait entraîner un départ dans l'entrejeu.

Sacha Tavolieri rapporte en effet que Maxime Pau devrait quitter l'Easi Arena pour s'engager avec Lokeren, en D1B. Une opération qui se profile sous la forme d'un transfert définitif.

Maxime Pau à la recherche de temps de jeu

Le Français de 25 ans arrive en fin de contrat à la RAAL, il devrait donc quitter les Loups six mois avant la fin de son bail. Depuis le mois de septembre, il n'avait débuté que deux matchs en championnat, après avoir pourtant débuté la saison comme titulaire.

Maxime Pau aura connu une belle évolution dans la Région du Centre : arrivé contre 15 000 euros en provenance de Saint-Priest (quatrième division française) alors que la RAAL n'était qu'en Nationale 1, Le Lillois a contribué aux montées successives de l'équipe avec 19 buts en 82 matchs.



Cette saison encore, il a vécu un moment fort en offrant la victoire contre le Cercle de Bruges dans le temps additionnel. Absent du groupe ces dernières semaines, il se relancera donc en D1B à Lokeren, il devra notamment remplacer un certain Radja Nainggolan.