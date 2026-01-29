"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

Le Club de Bruges a trouvé un accord avec Reading concernant l'arrivée du jeune latéral gauche André Garcia. À 18 ans, l'international espoir compte déjà 56 apparitions avec l'équipe première.

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions grâce à sa belle victoire décrochée face à l’Olympique de Marseille, le Club de Bruges cherche encore à se renforcer afin de jouer le coup à fond, tant en championnat que sur la scène européenne.

Ces derniers jours, il avait déjà été annoncé que les Blauw & Zwart avaient formulé une offre pour André Garcia, joueur remplaçant à Reading, en troisième division anglaise, qui compte tout de même déjà 56 apparitions avec l’équipe première.

Un dossier qui s’est accéléré récemment. Selon les informations du spécialiste italien des transferts Fabrizio Romano, le Club de Bruges aurait trouvé un accord avec le club anglais dans le cadre du transfert du jeune arrière gauche de 18 ans.

Un jeune latéral gauche arrive au Club de Bruges

L’international anglais U18 aurait déjà pris la route de la Venise du Nord pour passer sa visite médicale dans le courant de la semaine. Il ne s’agit donc plus que d’une question de temps avant sa signature.



Estimé à 550.000 € sur le site de référence Transfermarkt, André Garcia ne coûtera pas une grosse somme d’argent aux Blauw & Zwart, qui auront encore l’occasion de se renforcer avant la fin du mercato, le 2 février.