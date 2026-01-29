La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

Le Club de Bruges espère avoir franchi l'un des derniers obstacles à la construction de son nouveau stade. Bart Verhaeghe s'est d'ailleurs fixé un calendrier très serré.

C’est une belle avancée pour le Club de Bruges, qui espère toujours pouvoir construire son nouveau stade prochainement. En effet, le Conseil d’État a rejeté le recours de plusieurs riverains, qui protestaient contre la construction d’une nouvelle enceinte en Venise du Nord.

Une nouvelle qui peut paraître anodine, mais qui pourrait aussi faire office de pas de géant vers la pose de la première pierre. Celle-ci pourrait d’ailleurs arriver un peu plus tôt que prévu, puisque Bart Verhaeghe a un calendrier très serré en tête.

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, le président du Club de Bruges souhaiterait lancer les travaux cette année. Dans cette optique, les Blauw & Zwart pourraient commencer à jouer dans leur nouveau stade à compter de la saison 2028-2029.

Le FC Bruges pourra-t-il bientôt jouer dans son nouveau stade ?

Mais d’abord, le Club de Bruges aura besoin du permis de construire. Le prochain feu vert doit venir du Conseil des litiges, ce qui constitue le dernier véritable obstacle auquel sont confrontés les Brugeois.



La municipalité de Bruges et le gouvernement flamand soutiennent déjà le projet, et il semble désormais que les habitants perdent leur bras de fer avec la direction du Club. Avec son permis de construire en poche, le FCB pourra officiellement lancer les travaux.