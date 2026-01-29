La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5858

Le Club de Bruges espère avoir franchi l'un des derniers obstacles à la construction de son nouveau stade. Bart Verhaeghe s'est d'ailleurs fixé un calendrier très serré.

C’est une belle avancée pour le Club de Bruges, qui espère toujours pouvoir construire son nouveau stade prochainement. En effet, le Conseil d’État a rejeté le recours de plusieurs riverains, qui protestaient contre la construction d’une nouvelle enceinte en Venise du Nord.

Une nouvelle qui peut paraître anodine, mais qui pourrait aussi faire office de pas de géant vers la pose de la première pierre. Celle-ci pourrait d’ailleurs arriver un peu plus tôt que prévu, puisque Bart Verhaeghe a un calendrier très serré en tête.

Selon les informations de Het Laatste Nieuws, le président du Club de Bruges souhaiterait lancer les travaux cette année. Dans cette optique, les Blauw & Zwart pourraient commencer à jouer dans leur nouveau stade à compter de la saison 2028-2029.

Le FC Bruges pourra-t-il bientôt jouer dans son nouveau stade ?

Mais d’abord, le Club de Bruges aura besoin du permis de construire. Le prochain feu vert doit venir du Conseil des litiges, ce qui constitue le dernier véritable obstacle auquel sont confrontés les Brugeois.


La municipalité de Bruges et le gouvernement flamand soutiennent déjà le projet, et il semble désormais que les habitants perdent leur bras de fer avec la direction du Club. Avec son permis de construire en poche, le FCB pourra officiellement lancer les travaux.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges

Plus de news

Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte" Réaction

Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte"

12:00
"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté Réaction

"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté

11:40
"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges Réaction

"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges

11:00
"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots Réaction

"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots

10:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01

08:00
Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

10:20
Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

09:00
"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

08:00
Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

10:00
🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

09:30
Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

08:40
De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union Analyse

De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union

08:20
1
Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

06:30
L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

06:00
"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges Interview

"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges

23:53
2
🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

07:40
Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

22:57
L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

07:20
Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

07:00
1
Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

23:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: De Vlieger - Özcan - Makaté

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: De Vlieger - Özcan - Makaté

22:00
Pas de qualif', mais une première victoire à domicile : l'Union quitte la Ligue des Champions la tête haute

Pas de qualif', mais une première victoire à domicile : l'Union quitte la Ligue des Champions la tête haute

22:53
Le KVC Westerlo va s'offrir un renfort de choix pour la seconde partie de saison

Le KVC Westerlo va s'offrir un renfort de choix pour la seconde partie de saison

22:00
L'ex-Carolo Stanic déjà buteur avec le Lierse, Beveren renverse les jeunes de Gand

L'ex-Carolo Stanic déjà buteur avec le Lierse, Beveren renverse les jeunes de Gand

22:40
Arrivée pendant l'ère Vandenhaute, une responsable de Neerpede quitte Anderlecht

Arrivée pendant l'ère Vandenhaute, une responsable de Neerpede quitte Anderlecht

21:40
Les Belges maudits : Jérémy Doku fait le show, puis se blesse !

Les Belges maudits : Jérémy Doku fait le show, puis se blesse !

22:20
La Gantoise annonce la prolongation de contrat d'un pur produit du club

La Gantoise annonce la prolongation de contrat d'un pur produit du club

21:20
Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ

Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ

21:00
Après Tielemans, un autre Diable Rouge se blesse à quelques semaines des matchs amicaux de mars

Après Tielemans, un autre Diable Rouge se blesse à quelques semaines des matchs amicaux de mars

20:30
John Textor révoqué de son poste : la fin de l'ère Textor à Lyon et au RWDM ?

John Textor révoqué de son poste : la fin de l'ère Textor à Lyon et au RWDM ?

20:00
À Bruges, toute l'inquiétude est concentrée sur un homme : "Il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions"

À Bruges, toute l'inquiétude est concentrée sur un homme : "Il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions"

17:30
Malgré l'enjeu, Genk remanié contre Malmö en Europa League : "D'autres pourront saisir leur chance"

Malgré l'enjeu, Genk remanié contre Malmö en Europa League : "D'autres pourront saisir leur chance"

19:30
Après les départs, la RAAL se renforce avec le prêt d'un joueur du top

Après les départs, la RAAL se renforce avec le prêt d'un joueur du top

19:00
Deux arrivées, un départ : journée chargée à Westerlo ce mercredi

Deux arrivées, un départ : journée chargée à Westerlo ce mercredi

18:20
Sébastien Pocognoli, le grand responsable des mauvais résultats de l'AS Monaco ?

Sébastien Pocognoli, le grand responsable des mauvais résultats de l'AS Monaco ?

18:40
Un nouveau coup sur la tête de Kasper Dolberg : "Et ça en dit long sur l'Ajax..."

Un nouveau coup sur la tête de Kasper Dolberg : "Et ça en dit long sur l'Ajax..."

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 30/01 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved