Superbe soirée européenne pour la Belgique : découvrez l'évolution du coefficient UEFA

Sans faire aussi bien que le Portugal, la Belgique a connu une belle soirée au coefficient UEFA ce mercredi. La rencontre entre le Racing Genk et Malmö en devient d'autant plus importante.

Malgré son élimination, l’Union Saint-Gilloise a tout de même décroché une magnifique victoire ce mercredi soir contre l’Atalanta. Elle rapporte 0,400 point au coefficient UEFA, au même titre que la victoire du Club de Bruges contre Marseille.

Deux victoires en Ligue des Champions et +0,800 point, donc, auxquels il faut ajouter 0,300 point grâce à la 19ᵉ place finale du Club de Bruges (6 × 0,050). En une seule soirée, la Belgique a donc glané 1,100 point au coefficient UEFA.

Un beau bilan, qui n’est cependant pas aussi impressionnant que celui du Portugal, où Benfica se qualifie de justesse pour les barrages de la Ligue des Champions et le Sporting CP termine dans le top 8. La Liga Portugal dépasse donc l’Eredivisie et prend la sixième place au classement.

Où en est la Belgique au coefficient UEFA ?

Huitième au classement de cette saison 2025-2026, la Belgique devrait toutefois dépasser les Pays-Bas et occuper, à compter de la saison prochaine, la septième place de ce classement crucial, qui détermine le nombre de places européennes attribuées à chaque championnat.

Tout cela ne changera cependant pas grand-chose pour la Belgique, qui devrait passer devant le Portugal pour compter trois représentants en Ligue des Champions, dont deux en phase de groupes et un dans les tours préliminaires. Il faudra une victoire et un top 8 du Racing Genk pour s’en rapprocher.



