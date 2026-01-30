La meilleure porte de sortie ? Un club encore en Ligue des champions s'intéresse à Arthur Vermeeren

Muzamel Rahmat
| Commentaire
La meilleure porte de sortie ? Un club encore en Ligue des champions s'intéresse à Arthur Vermeeren
Photo: © photonews

Arthur Vermeeren pourrait rebondir en Turquie avant la fin du mercato. Galatasaray négocie pour arracher le milieu de terrain belge.

Arthur Vermeeren, qui faisait l'unanimité à son arrivée à Marseille, ne joue plus. Depuis son exclusion contre Nantes début janvier, le Diable Rouge est cloué sur le banc et n'entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi.

Galatasaray pour sauver Vermeeren ?

Le club turc Galatasaray tente de s'engouffrer dans la brèche pour le recruter selon Foot Mercato. Le géant d'Istanbul cherche un renfort au milieu de terrain et a fait du Belge sa priorité. Pour réaliser ce transfert, les dirigeants stambouliotes doivent convaincre plusieurs parties à la fois.

Il faut plusieurs accords

L'opération s'annonce compliquée, avec trois clubs à mettre d’accord. Il faudrait que l'OM accepte de rompre le contrat de prêt pour que le RB Leipzig puisse ensuite envoyer son joueur en Turquie.

Il faut dire que Marseille n'a plus besoin de lui après son élimination en Ligue des champions. En conférence de presse, son coach avait expliqué le Belge avait la tête ailleurs et n'était pas prêt physique.


Vermeeren peut sauver sa saison s'il quitte Marseille, mais il faut que les trois clubs se mettent d'accord. Il doit privilégier avant tout son temps de jeu pour ne pas rester sur le banc.

Commentaire
