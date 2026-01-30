Officiel : loin du Standard, João Klauss continue de marquer et franchit un palier

Photo: © photonews

Depuis son départ de Pro League, João Klauss est actif dans le championnat américain. Et il vient de changer de crèmerie.

En Belgique, João Klauss s'était mis en évidence par son jusqu'au-boutisme en pointe de l'attaque du Standard (9 buts et 10 assists en 47 matchs sous les ordres de Mbaye Leye et Luka Elsner). On l'avait ensuite un peu moins vu du côté de Saint-Trond.

En 2022, Hoffenheim, son club propriétaire, l'a définitivement cédé en MLS, à Saint-Louis, pour plus de trois millions d'euros. Un investissement rapidement rentabilisé. Klauss est devenu une petite attraction de l'autre côte de l'Atlantique, plantant 27 buts en 85 matchs pour St. Louis.

Il reste ainsi sur une saison à 10 buts en 33 matchs. Cela n'a pas échappé au LA Galaxy. Le club de Los Angeles a déboursé deux millions pour le recruter en vue de la saison prochaine.

Avec Marco Reus et Joseph Paintsil

"João s'est imposé comme un compétiteur redoutable et un coéquipier exceptionnel, et nous sommes ravis de l'accueillir au sein du groupe", explique Will Kuntz, directeur général du LA Galaxy dans le communiqué officiel. "Nous sommes impatients de bénéficier de son leadership et de sa ténacité".

Le club renseigne plusieurs autres anciens de Pro League, comme Joseph Paintsil et Zanka (jusqu'il y a quelques jours pour ce dernier, puisque le contrat de l'ancien Anderlechtois a eté rompu d'un commun accord). Marco Reus figure également dans l'effectif.
 

Standard
Los Angeles Galaxy
João Klauss

