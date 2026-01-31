Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La Juventus est forcée de débourser 43 millions d'euros l'été prochain pour Loïs Openda. Problème : le Belge vit une saison absolument catastrophique.

Quand Loïs Openda est arrivé l'été dernier en prêt pour se relancer après des mois difficiles au RB Leipzig, la Juventus savait d'ores et déjà qu'elle allait devoir débourser plus de 40 millions d'euros (on parle de 43 millions, selon diverses sources allemandes et italiennes) en fin de saison. Le prêt comprenait en effet une option d'achat obligatoire.

Six mois plus tard, c'est la consternation à Turin. Openda n'a inscrit qu'un petit but en Serie A, un autre en Ligue des Champions, le tout en 25 matchs depuis son arrivée en Italie. Si sa valeur marchande se maintient à 40 millions sur Transfermarkt, c'est plutôt lié à sa situation contractuelle qu'à ses performances.

La Juventus pourrait prêter Openda 

Mais la Juventus ne peut pas faire machine arrière, et Tuttosport révèle que le club pense déjà à limiter la casse en vue de la saison prochaine. Revendre Openda à ce prix l'été prochain, sauf offre faramineuse venue du Moyen-Orient, semble impossible au vu de ses performances.

Selon le média italien, l'option privilégiée par la Juve pourrait être de prêter Loïs Openda la saison prochaine, afin qu'il puisse retrouver la confiance dans un club de moindre envergure et revenir à Turin en meilleure forme - ou être vendu dans la foulée pour une somme correcte. 


La saison d'Openda s'est également reflétée dans ses prestations en équipe nationale, jugées insuffisantes par Rudi Garcia et qui ont même poussé le sélectionneur... à lui préférer Charles De Ketelaere en "faux 9". Une situation qui pourrait coûter cher à l'ancien du RC Lens au moment de choisir qui se rendra à la Coupe du Monde 2026...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis RB Leipzig - FSV Mainz 05 en live sur Walfoot.be à partir de 15:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FSV Mainz 05
RB Leipzig
Lois Openda

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Thea - Pau - Moffi - Da Silva

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Thea - Pau - Moffi - Da Silva

12:20
Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

12:20
Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

12:03
Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

11:00
Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

10:30
On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

10:00
Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

09:30
2
Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

09:00
Un départ au sein du staff de l'Antwerp

Un départ au sein du staff de l'Antwerp

08:30
Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

07:20
Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

08:00
À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

07:40
Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

07:00
🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière

🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière

06:40
1
Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

06:20
Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

23:22
Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

22:20
Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

22:43
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Mitrovic - Ephestion - Bobb

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Mitrovic - Ephestion - Bobb

21:20
Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

22:00
Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

21:40
C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

21:20
Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

21:00
Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

20:30
L'Antwerp recalé par un autre club de Pro League dans sa nouvelle quête offensive ?

L'Antwerp recalé par un autre club de Pro League dans sa nouvelle quête offensive ?

20:00
Un club de D1A prend le contrôle d'un club néerlandais : pour Frédéric Frans, le chemin est déjà tracé

Un club de D1A prend le contrôle d'un club néerlandais : pour Frédéric Frans, le chemin est déjà tracé

19:30
Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

19:00
OFFICIEL : un concurrent de Jérémy Doku quitte Manchester City

OFFICIEL : un concurrent de Jérémy Doku quitte Manchester City

18:30
"Nous avançons pas à pas" : le KRC Genk enfin véritablement lancé ? Nicky Hayen voit de la progression

"Nous avançons pas à pas" : le KRC Genk enfin véritablement lancé ? Nicky Hayen voit de la progression

18:00
Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

17:30
Kjell Scherpen sur le départ à l'Union SG ? Un club de Premier League se montre intéressé

Kjell Scherpen sur le départ à l'Union SG ? Un club de Premier League se montre intéressé

17:00
"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard Interview

"Je ne suis pas serein, mais je n'ai pas peur d'être viré" : Vincent Euvrard évoque sa situation au Standard

16:30
1
"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

"C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League

16:00
Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

Pourquoi le prochain match du Bayern sera spécial pour Vincent Kompany

15:00
"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

"C'est comme ça dans un grand club" : Hans Vanaken met les choses au clair

15:30
Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters" Interview

Vincent Euvrard avant Standard-Anderlecht : "Je comprends ce qui se passe dans le cœur des supporters"

14:40

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 20
1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-0 Wolfsburg Wolfsburg
Hoffenheim Hoffenheim 15:30 Union Berlin Union Berlin
FC Augsburg FC Augsburg 15:30 FC St. Pauli FC St. Pauli
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 15:30 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
RB Leipzig RB Leipzig 15:30 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Werder Brême Werder Brême 15:30 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Hambourg Hambourg 18:30 Bayern Munich Bayern Munich
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 01/02 Freiburg Freiburg
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 01/02 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved