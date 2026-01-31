Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

La Juventus est forcée de débourser 43 millions d'euros l'été prochain pour Loïs Openda. Problème : le Belge vit une saison absolument catastrophique.

Quand Loïs Openda est arrivé l'été dernier en prêt pour se relancer après des mois difficiles au RB Leipzig, la Juventus savait d'ores et déjà qu'elle allait devoir débourser plus de 40 millions d'euros (on parle de 43 millions, selon diverses sources allemandes et italiennes) en fin de saison. Le prêt comprenait en effet une option d'achat obligatoire.

Six mois plus tard, c'est la consternation à Turin. Openda n'a inscrit qu'un petit but en Serie A, un autre en Ligue des Champions, le tout en 25 matchs depuis son arrivée en Italie. Si sa valeur marchande se maintient à 40 millions sur Transfermarkt, c'est plutôt lié à sa situation contractuelle qu'à ses performances.

La Juventus pourrait prêter Openda

Mais la Juventus ne peut pas faire machine arrière, et Tuttosport révèle que le club pense déjà à limiter la casse en vue de la saison prochaine. Revendre Openda à ce prix l'été prochain, sauf offre faramineuse venue du Moyen-Orient, semble impossible au vu de ses performances.

Selon le média italien, l'option privilégiée par la Juve pourrait être de prêter Loïs Openda la saison prochaine, afin qu'il puisse retrouver la confiance dans un club de moindre envergure et revenir à Turin en meilleure forme - ou être vendu dans la foulée pour une somme correcte.



La saison d'Openda s'est également reflétée dans ses prestations en équipe nationale, jugées insuffisantes par Rudi Garcia et qui ont même poussé le sélectionneur... à lui préférer Charles De Ketelaere en "faux 9". Une situation qui pourrait coûter cher à l'ancien du RC Lens au moment de choisir qui se rendra à la Coupe du Monde 2026...