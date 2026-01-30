Offre refusée : Genk veut plus de 12 millions pour son attaquant

Genk a refusé une offre de 12 millions d'euros pour Hyeon-gyu Oh. Le club estime que ce n'est pas assez.

Hyeon-gyu Oh pourrait faire ses valises cet hiver. Pas mal de clubs étrangers le gardent à l'œil, mais pour le moment, seul Besiktas a vraiment posé une offre sur la table.

Sur le plan sportif, la situation est compliquée. Malgré une baisse de forme et plusieurs passages sur le banc, Oh a retrouvé une place de titulaire jeudi contre Malmö en Europa League. Sa prestation était discrète.

Genk veut plus de 12 millions pour Oh

Pourtant, ses statistiques sont intéressantes pour un joueur de 24 ans. Il a marqué quatre buts en Europe et il en est à six réalisations en championnat.

Genk estime que l'offre de Besiktas n'est pas suffisante et demande un prix plus élevé. Le club turc cherche urgemment un nouvel attaquant après le départ de Tammy Abraham et pourrait revenir à la charge.

Lire aussi… "C'est un peu décevant" : les mots de Konstantinos Karetsas après son magnifique but en Europa League ›

L'été dernier, Oh était proche de rejoindre Stuttgart pour une somme beaucoup plus importante, mais l'affaire avait capoté. Les clubs ont jusqu'au 6 février, date de clôture du mercato en Turquie, pour trouver un terrain d'entente.