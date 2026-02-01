Déjà six matchs de Ligue des Champions au compteur : Eupen accueille en prêt un talent du PSG

Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague est prêté à l'AS Eupen jusqu'à la fin de la saison. L'arrière droit évoluait à Copenhague depuis le mois de juillet.

Le partenariat entre l’AS Eupen et le Paris Saint-Germain se renforce depuis l’arrivée de QSI chez les Pandas. C’est désormais officiel : un jeune talent parisien est prêté dans l’est de la Belgique jusqu’à la fin de la saison.

Il s’agit de Yoram Zague, qui avait débuté la saison sous les couleurs de Copenhague, déjà sous forme de prêt. Arrière droit de 19 ans, il a disputé 15 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice, pour un total de 511 minutes de jeu.

Fait plutôt rare pour Eupen, le club enregistre ainsi, même temporairement, l’arrivée d’un joueur ayant évolué en Ligue des Champions cette saison.

Formé au PSG, Yoram Zague arrive en prêt à Eupen

Zague a en effet pris part à six rencontres européennes avec Copenhague (Malmö en qualifications, puis Leverkusen, Qarabag, Dortmund, Kairat Almaty et Villarreal) et a même délivré une passe décisive lors de la victoire 2-3 des Danois en Espagne.

Estimé à 2,5 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, Yoram Zague pourrait constituer un renfort intéressant pour les Pandas, qui espèrent lui offrir davantage de temps de jeu afin de poursuivre son développement avant, peut-être, d’intégrer définitivement le noyau A du Paris Saint-Germain.



