Déjà six matchs de Ligue des Champions au compteur : Eupen accueille en prêt un talent du PSG

Déjà six matchs de Ligue des Champions au compteur : Eupen accueille en prêt un talent du PSG
Photo: AS Eupen

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague est prêté à l'AS Eupen jusqu'à la fin de la saison. L'arrière droit évoluait à Copenhague depuis le mois de juillet.

Le partenariat entre l’AS Eupen et le Paris Saint-Germain se renforce depuis l’arrivée de QSI chez les Pandas. C’est désormais officiel : un jeune talent parisien est prêté dans l’est de la Belgique jusqu’à la fin de la saison.

Il s’agit de Yoram Zague, qui avait débuté la saison sous les couleurs de Copenhague, déjà sous forme de prêt. Arrière droit de 19 ans, il a disputé 15 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice, pour un total de 511 minutes de jeu.

Fait plutôt rare pour Eupen, le club enregistre ainsi, même temporairement, l’arrivée d’un joueur ayant évolué en Ligue des Champions cette saison.

Formé au PSG, Yoram Zague arrive en prêt à Eupen

Zague a en effet pris part à six rencontres européennes avec Copenhague (Malmö en qualifications, puis Leverkusen, Qarabag, Dortmund, Kairat Almaty et Villarreal) et a même délivré une passe décisive lors de la victoire 2-3 des Danois en Espagne.

Estimé à 2,5 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, Yoram Zague pourrait constituer un renfort intéressant pour les Pandas, qui espèrent lui offrir davantage de temps de jeu afin de poursuivre son développement avant, peut-être, d’intégrer définitivement le noyau A du Paris Saint-Germain.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Eupen
PSG
Yoram Zague

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Zague

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Zague

08:20
Le choc pour Tubize-Braine et un regroupement en tête de la D1 ACFF

Le choc pour Tubize-Braine et un regroupement en tête de la D1 ACFF

09:01
Avec un but belge, Sébastien Pocognoli et Monaco renouent enfin avec la victoire... et avec la manière

Avec un but belge, Sébastien Pocognoli et Monaco renouent enfin avec la victoire... et avec la manière

08:40
Avec la fierté comme enjeu : suivez le Clasico entre le Standard et Anderlecht en direct commenté

Avec la fierté comme enjeu : suivez le Clasico entre le Standard et Anderlecht en direct commenté

07:40
Axel Witsel de retour après trois semaines, mais battu par le Real Oviedo de Leander Dendoncker

Axel Witsel de retour après trois semaines, mais battu par le Real Oviedo de Leander Dendoncker

08:00
Charleroi ne lui a fourni "aucune opportunité décente" : les raison du départ de Stanic

Charleroi ne lui a fourni "aucune opportunité décente" : les raison du départ de Stanic

07:00
Des retours de blessure dès le coup d'envoi ? Les compos probables du Clasico entre le Standard et Anderlecht

Des retours de blessure dès le coup d'envoi ? Les compos probables du Clasico entre le Standard et Anderlecht

06:00
Le RWDM enchaîne enfin, Nainggolan encore buteur avec le Patro Eisden

Le RWDM enchaîne enfin, Nainggolan encore buteur avec le Patro Eisden

23:20
Même Saint-Trond n'arrête pas ces Zèbres : voilà Charleroi dans le top 6 !

Même Saint-Trond n'arrête pas ces Zèbres : voilà Charleroi dans le top 6 !

22:45
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Sels - Andreou - Canak - Thea

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Sels - Andreou - Canak - Thea

22:20
Quel arbitre pour Standard-Anderlecht ? Jonathan Lardot explique le processus décisionnel derrière ce choix

Quel arbitre pour Standard-Anderlecht ? Jonathan Lardot explique le processus décisionnel derrière ce choix

23:00
Bruges va-t-il perdre un pilier dans les derniers instants du mercato ?

Bruges va-t-il perdre un pilier dans les derniers instants du mercato ?

22:20
Un jeune joueur d'Anderlecht va rejoindre l'Italie

Un jeune joueur d'Anderlecht va rejoindre l'Italie

21:40
Eden Hazard surprend tout le monde : "Chelsea, le meilleur club ? Non"

Eden Hazard surprend tout le monde : "Chelsea, le meilleur club ? Non"

22:00
Mauvaise nouvelle pour Matz Sels : un sérieux concurrent va débarquer

Mauvaise nouvelle pour Matz Sels : un sérieux concurrent va débarquer

21:20
Westerlo renoue avec la victoire, Zulte Waregem reste en difficulté

Westerlo renoue avec la victoire, Zulte Waregem reste en difficulté

21:00
Sambi Lokonga piège son ex-coach Vincent Kompany : le Bayern perd encore des points

Sambi Lokonga piège son ex-coach Vincent Kompany : le Bayern perd encore des points

20:34
Bruges a laissé des traces : la semaine noire de l'OM se poursuit

Bruges a laissé des traces : la semaine noire de l'OM se poursuit

20:00
🎥 Les Francs Borains enfoncent l'Olympic, Liège prend un bon point au RSCA Futures

🎥 Les Francs Borains enfoncent l'Olympic, Liège prend un bon point au RSCA Futures

19:00
L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

L'arbitre qu'il faut pour diriger le Clasico ? "Sclessin peut être le meilleur public...mais aussi le pire"

19:40
Avec les bons mots de Karel Geraerts : encore décisif, Theo Leoni propulse Reims à la deuxième place

Avec les bons mots de Karel Geraerts : encore décisif, Theo Leoni propulse Reims à la deuxième place

19:20
L'Antwerp rebondit de la meilleure des façons et écrase le Cercle de Bruges chez lui

L'Antwerp rebondit de la meilleure des façons et écrase le Cercle de Bruges chez lui

18:40
La réponse n'a pas traîné : Rik De Mil a tenté le coup pour un ancien de Charleroi

La réponse n'a pas traîné : Rik De Mil a tenté le coup pour un ancien de Charleroi

18:20
Hakim Sahabo va bien quitter le Standard : voici pourquoi il n'a pas convaincu Vincent Euvrard

Hakim Sahabo va bien quitter le Standard : voici pourquoi il n'a pas convaincu Vincent Euvrard

17:40
Bien plus affirmé qu'à son arrivée : "Pour moi, c'est le meilleur défenseur de Belgique"

Bien plus affirmé qu'à son arrivée : "Pour moi, c'est le meilleur défenseur de Belgique"

18:00
Le calme avant la tempête à la veille du Clasico ? "J'ai vraiment peur"

Le calme avant la tempête à la veille du Clasico ? "J'ai vraiment peur"

17:20
🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp

🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp

17:00
Après Rits et Ashimeru : Anderlecht ressort un autre revenant du formol contre le RFC Liège

Après Rits et Ashimeru : Anderlecht ressort un autre revenant du formol contre le RFC Liège

16:00
🎥 La magie lui collera toujours au pied : Eden Hazard retrouve le chemin des filets tout en finesse

🎥 La magie lui collera toujours au pied : Eden Hazard retrouve le chemin des filets tout en finesse

16:30
Officiel : Cihan Canak prêté par Trabzonspor et à la lutte avec un ancien d'Anderlecht

Officiel : Cihan Canak prêté par Trabzonspor et à la lutte avec un ancien d'Anderlecht

15:30
Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

15:00
Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

14:30
Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

14:00
Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

13:40
L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

13:20
3
Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

12:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 23
Jong Genk Jong Genk 2-0 Eupen Eupen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-0 RFC Seraing RFC Seraing
RSCA Futures RSCA Futures - FC Liège FC Liège
Olympic Charleroi Olympic Charleroi -3 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-0 La Gantoise La Gantoise
Lommel SK Lommel SK 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Courtrai KV Courtrai 13:30 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 13:30 Beerschot Beerschot
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved