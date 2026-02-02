Le RFC Liège en avait bien besoin, et tient son nouvel attaquant !

Le RFC Liège en avait bien besoin, et tient son nouvel attaquant !
Le RFC Liège tient-il déjà le nouveau Oumar Diouf ? Les Sang & Marine avaient récemment perdu leur buteur, et un nouvel attaquant va débarquer.

C'est fait : Khadim Dieng (22 ans) est un joueur du RFC Liège. L'attaquant sénégalais était en test chez les Sang & Marine depuis plusieurs semaines, et a convaincu la direction : il débarque en provenance de l'AS Panazol, en National 3.

Avec Panazol, Dieng a inscrit 6 buts en 12 matchs cette saison, et 15 buts en 41 matchs au total depuis son arrivée en France. Auparavant, le Sénégalais évoluait en Italie, à Feralpisalo, où il n'a disputé que 2 matchs avec l'équipe A.

Khadim Dieng remplace Oumar Diouf 

Pour le FC Liège, c'est un renfort de premier ordre car le Matricule 4 s'était récemment séparé de son attaquant Oumar Diouf, parti à Saint-Trond durant ce mercato hivernal. 

"Je suis un attaquant qui aime jouer dos au but et marquer des goals. C’est ma première expérience en Belgique, mais j’ai déjà pu faire connaissance avec mes coéquipiers pendant une semaine lors de la trêve. J’espère pouvoir aider au mieux le collectif", déclare Khadim Dieng sur le site officiel du club.


Gaëtan Englebert se réjouit de son arrivée :  "Khadim, c’est la solution offensive qu’on cherchait depuis le départ de Diouf. Il est déjà prêt physiquement, solide dos au but et efficace face au goal. Il peut nous aider tout de suite, avec en plus une belle marge de progression". 

