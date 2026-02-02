Yacine Titraoui en patron, Rafiki Saïd décisif : notre équipe de la semaine

Après un week-end de Pro League mouvementé, nous avons réalisé notre onze de la semaine. Quatre unionistes ont notamment été repris.

G : Kjell Scherpen

Le portier néerlandais n'a pas été beaucoup sollicité, mais s'est montré plus que jamais précieux en fin de rencontre. Il a réalisé une parade splendide sur un coup franc afin d'éviter au Club de Bruges d'égaliser. Il a empêché Nicolò Tresoldi de planter un but de la tête.

DD : Louis Patris

Face à un Carlos Forbs qui arrivait difficilement à se créer de l'espace, Louis Patris s'est montré très solide. Il s'est notamment distingué par sa vitesse, lui permettant de ne pas laisser filer le Portugais ou même Tzolis. Ces derniers ont notamment tenté de le prendre dans le dos dans l'axe, mais ont eu beaucoup de mal.

DC : Kevin Mac Allister

L'Argentin s'est montré très technique lors de cette rencontre, à en oublier même qu'il est un défenseur. Mais ce n'est évidemment pas cela qui fait qu'il est dans notre équipe de la semaine cette semaine, c'est plutôt sa solide prestation face à Mamadou Diakhon. Le défenseur s'est montré crucial pour son équipe, même si le premier quart d'heure a été plus compliqué pour lui.

DC : Josué Homawoo

De retour suite à une déchirure musculaire, le Togolais a été très solide défensivement. Il a dégagé de nombreux ballons, a remporté beaucoup de duels aériens. Il a également sauvé une frappe presque sur la ligne. Nous avons voulu le mettre en avant afin de souligner son retour, qui est plus que jamais encourageant.

DG : Mardochée Nzita

L'arrière gauche carolo était souvent bien positionné pour contrer la défense trudonaire. Sa prestation globale est à souligner. Son équipe a gardé le zéro face au second du championnat. C'est en partie grâce à lui. Il n'a pas non plus hésité à se montrer davantage offensif.





MDC : Ibrahim Karamoko

Le Parisien a ouvert le score dans la victoire des Rouches face au Sporting d'Anderlecht en venant de la deuxième ligne. Il s'est montré imposant dans le milieu de terrain. Mentalement et physiquement, il a clairement remporté son duel avec Nathan De Cat.

MC : Yacine Titraoui

Il est monté en puissance au fur et à mesure de la rencontre entre STVV et Charleroi. Le gros point de sa performance à retenir est évidemment son but somptueux à la 63e minute de jeu. Une frappe qui a permis aux Zèbres de prendre les commandes et qui s'est avérée cruciale.

MC : Adem Zorgane

L'ancien Zèbre a marqué le seul et unique but du match entre l'Union Saint-Gilloise et Bruges. Au-delà de ce but qui récompense son travail, sa performance a été globalement bonne, même s'il a eu moins l'occasion que d'habitude de dicter le rythme en possession de balle.

AD : Thibo Somers

Thibo Somers a été buteur mais aussi double passeur décisif dans la large victoire du Cercle contre l'Antwerp (0-4). Celui qui n'a d'ailleurs pas célébré face à ses anciennes couleurs a été plus que jamais important pour le Great Old.

BU : Keano Van Rafelghem

Nous avons décidé de mettre en avant un joueur moins connu : Keano Van Rafelghem. Le buteur malinois, entré au jeu à la 56e minute, a planté le but du 2-2, permettant aux Malinois de recoller au score contre OHL. Longuement blessé pour une déchirure des adducteurs, ce but est une victoire pour le jeune talent belge, qui méritait d'être mis en avant.

AG : Rafiki Saïd

Buteur et passeur décisif dans le Clasico, il est inévitablement l'un des hommes du week-end. Sa prestation globale a été bonne, même s'il s'est encore quelque peu montré brouillon. Il n'était cependant pas envisageable de ne pas le mettre dans notre onze au vu de ce qu'il a apporté dans cette rencontre.