Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

Landry Dimata va quitter Pafos, où il évoluait depuis l'été dernier. Le buteur va relever un défi surprenant pour le reste de l'année.

Arrivé l'été dernier au Pafos FC en provenance de Samsunspor, Landry Dimata (28 ans) va déjà s'en aller. L'ancien attaquant du KV Ostende et du RSC Anderlecht n'avait pas autant de temps de jeu qu'espéré ces derniers mois à Chypre.

En 22 matchs pour le club chypriote, Dimata n'a marqué qu'un seul but. Il a disputé 6 matchs pour Pafos en Ligue des Champions, se faisant notamment marquer par une vitesse de pointe hallucinante qui en a fait, statistiquement, le joueur le plus rapide de la compétition cette saison.

Dimata en prêt payant pour 2,5 millions d'euros à Chongqing

Mais Landry Dimata n'était pas épanoui à Chypre, et cherchait donc une solution. Problème : ayant déjà joué pour Samsunspor en début de saison, le Belge était limité dans ses choix à des clubs débutant leur saison.

C'est le cas... de la Chine, et c'est là que le Diable Rouge (une cap) va rebondir. Selon nos informations, Landry Dimata va être prêté pour un montant de 2,5 millions d'euros (sans option d'achat) au Chongqing Tonglianglong, club de la ville de Chongqing - la plus grande ville du monde, qui compte 32 millions d'habitants.



Le joueur tentera de s'y refaire une santé, lui qui avait, on s'en rappelle, marqué 15 buts en 38 matchs pour le RSC Anderlecht après avoir explosé au KV Ostende et être passé par Wolfsbourg.