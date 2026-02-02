Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

Bernard Nguene était initialement arrivé en prêt au Standard il y a quelques semaines. Mais finalement, l'attaquant s'est engagé jusqu'en 2028 en provenance de l'OGC Nice.

Il faut croire que Bernard Nguene (19 ans) a fait très forte impression à l'entraînement. Le Standard de Liège vient en effet, un peu à la surprise générale, d'annoncer que l'attaquant camerounais, prêté le 19 janvier dernier par l'OGC Nice, allait finalement s'engager... jusqu'en 2028.

"Le Standard de Liège, l’OGC Nice et Bernard Nguene ont finalement trouvé un accord pour un transfert permanent.L’attaquant camerounais vient dès lors de signer un contrat le liant avec les Rouches jusqu’en juin 2028", annonce le club liégeois dans un bref communiqué officiel.

Nguene n'a jusqu'ici eu l'occasion de jouer que 45 minutes, montant à la mi-temps lors de la lourde défaite à domicile face à La Gantoise. Difficile de juger de son potentiel sur base de ce match très compliqué.

Bernard Nguene, mauvaise nouvelle pour Thomas Henry ?

Formé à Brasseries, au Cameroun, Nguene était arrivé à Nice en 2024 et avait empilé les buts en U19 (4 buts en 5 matchs). Il disputera ensuite 13 matchs avec l'équipe A des Aiglons sans trouver le chemin des filets.

Sa signature à plus long terme signifie probablement que le Standard croit en son potentiel, et qu'on devrait voir le jeune Camerounais plus souvent en action dans les semaines à venir. De quoi mettre la pression sur Thomas Henry, écarté du groupe "pour raisons sportives" dimanche pour le Clasico.