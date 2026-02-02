"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

Après le Clasico, Vincent Euvrard a confirmé que l'absence de Thomas Henry était un choix sportif et non une blessure. L'attaquant français traverse une période difficile, mais le Standard ne compte pas l'abandonner.

Vincent Euvrard avait réservé quelques surprises dans la composition du Standard pour le Clasico. Le T1 des Rouches avait opté pour un retour à une défense à cinq, avec Marlon Fossey, Josué Homawoo et Ibrahim Karamoko dans le onze de base. Euvrard était, de plus, privé de Matthieu Epolo, remplacé par Lucas Pirard.

Mais une autre surprise émanait de la feuille de match : l’absence totale de Thomas Henry, qui n’était pourtant pas blessé. Critiqué par les supporters depuis quelques semaines, l’attaquant français n’a pas été convoqué pour cette réception d’Anderlecht, ce qui lui a évidemment mis un gros coup sur la tête.

Thomas Henry écarté au Standard, mais pas de manière définitive

Interrogé à ce sujet en conférence de presse après la rencontre, Vincent Euvrard n’a pas nié que l’absence de Thomas Henry était purement due à un choix sportif. Il n’est cependant pas question de dire que l’attaquant de 31 ans n’a plus d’avenir à Sclessin, puisqu’Euvrard pourrait encore compter sur lui dans les prochaines semaines.

"Il nous fallait un peu de place, et c’était lui ou René (Mitongo) qui devait sauter pour avoir trois joueurs offensifs sur le banc, avec (Bernard) Nguene et Adnane Abid. Ce sont deux attaquants de pointe, mais il y en a un plus jeune, qui évolue très bien, qui va plus vite et qui est plus dynamique. Et cela est aussi dû à la méforme de Thomas, c’est clair", expliquait Vincent Euvrard.

"Le choix a été super compliqué. Thomas est un peu visé ces dernières semaines, mais quand on regarde comment il est dans le projet, même en n’étant pas titulaire… Il stimule l’équipe et il fait tout pour que ça aille."

"Mais il y a aussi les performances qui comptent, et j’ai ressenti qu’il était préférable d’avoir René aujourd’hui. Il n’est cependant pas question de le laisser tomber, on va continuer le travail avec lui et discuter avec lui pour l’aider à devenir meilleur", a conclu Vincent Euvrard.