Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

La RAAL va-t-elle se voir dépouillée en quelques semaines de deux des grands architectes de son succès ? Après David Verwilghen, parti à Anderlecht, Nicolas Frutos serait dans le viseur... du Sporting Charleroi.

La RAAL est montée en D1A avec un projet bien ficelé, construit autour de David Verwilghen et Nicolas Frutos aux manettes sportives, et Frédéric Taquin sur le banc. Mais quelques mois plus tard, les deux-tiers de tout ce beau monde pourraient bien avoir changé de crèmerie.

En effet, ce lundi, le Nieuwsblad lance une véritable bombe : Nicolas Frutos, directeur du football des Loups, serait dans le viseur... du Sporting Charleroi. On le sait, voilà plusieurs saisons que Mehdi Bayat réfléchit à intégrer un autre décideur dans l'organigramme sportif du Sporting Charleroi, lui qui est souvent vu comme le chef d'orchestre des Zèbres.

Frutos comme Verwilghen ?

On ignore si ce serait précisément dans un rôle de "directeur sportif", mais Frutos serait donc dans les petits papiers de l'administrateur-délégué des Zèbres. Inutile de préciser qu'à La Louvière, on ne serait pas ravi de ce départ, quelques semaines après celui de David Verwilghen.

Verwilghen, directeur sportif de la RAAL, a quitté l'Easi Arena pour le Lotto Park et le RSC Anderlecht le 1er janvier dernier, endossant le rôle de directeur du recrutement chez les Mauve & Blanc. N'oublions pas également que quelques mois auparavant, c'était Silvio Proto qui troquait la RAAL pour le RSCA, où il devenait coordinateur des gardiens de but.



Fait notable : plus tôt dans la soirée, on apprenait que le Sporting d'Anderlecht... se chercherait un nouveau directeur sportif et s'apprêterait à se séparer d'Olivier Renard. De là à penser que David Verwilghen incitera son ami Frutos à déposer son CV sur le bureau de Michael Verschueren...