Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

Lorsque Matthieu Epolo s'est blessé ce dimanche, juste avant le Clasico, les premières informations parlaient d'une absence de six semaines. Un coup dur qui se confirme pour le Standard.

Surprise au coup d'envoi du Clasico dimanche : c'est Lucas Pirard qui prenait place entre les perches. En cause, une blessure de Matthieu Epolo juste avant le match entre le Standard et Anderlecht. Les premiers bruits de couloir étaient pessimistes.

Ils sont dorévanant confirmés : le Standard a annoncé ce lundi que son gardien de but serait absent pendant environ 6 semaines, en raison d'une entorse.

Matthieu Epolo absent 6 semaines

"Matthieu Epolo s’est malheureusement occasionné une entorse à la cheville gauche lors de l’entraînement de samedi. L’indisponibilité du gardien de but est estimée à environ 6 semaines. Nous souhaitons à Matthieu un bon rétablissement", lit-on dans le communiqué officiel du Matricule 16.

C'est un coup dur pour le Standard, car Epolo, critiqué la saison passée, semblait avoir passé un véritable cap cette saison. Plus fiable et régulièrement décisif, le portier international congolais était également devenu capitaine des Rouches.

En son absence, c'est Lucas Pirard, qui a disputé ses premières minutes avec l'équipe A en décembre dernier à la faveur de la sélection d'Epolo pour la CAN, qui reprendra place entre les perches. Jusqu'ici, le n°2 donne satisfaction.