Des stats faméliques en trompe-l'oeil : qui est Coba Da Costa, qui doit faire oublier Angulo ?

Le départ précipité de Nilson Angulo a forcé Anderlecht à agir rapidement : Coba Da Costa arrive de Getafe. Mais qui est cet ailier espagnol, dont les statistiques peu flatteuses ont fait réagir ?

Coba Da Costa (23 ans) aura la lourde tâche de faire oublier Nilson Angulo dans les mois à venir - ou plus précisément, de faire mieux que ce que l'Equatorien montrait ces derniers mois. Présenté comme ça, la pression est moindre, car si Anderlecht a accepté l'offre de Sunderland pour Angulo (là où Bruges et Genk ont refusé des fortunes cet hiver), ce n'est pas non plus pour rien.

Reste qu'un regard aux chiffres de Da Costa laisse songeur. À un âge où, justement, Nilson Angulo commençait à empiler les buts, l'Hispano-Guinéen présente des lignes de statistiques absolument faméliques : aucun but, aucun assist cette saison. La saison passée, à peine mieux : un but et un assist en 19 matchs de Liga.

Les supporters de Getafe le soutiennent

Pourtant, un élément est révélateur : les réactions des supporters de Getafe suite à son départ. Il n'est en effet pas difficile de constater que la majorité est assez peinée de son départ, et estime que si Coba Da Costa ne montrait pas toutes ses qualités, c'est en raison du football proposé par son coach.

José Bordalas n'est en effet pas connu pour être un romantique. En septembre dernier, la BBC dédiait une analyse complète à "l'anti-football" de Bordalas, en poste à Getafe de 2016 à 2021 puis de nouveau depuis 2023. Pointé du doigt par Quique Setien (FC Barcelone) en 2020, désigné "Coach le plus haï de Liga", José Bordalas ferait passer Besnik Hasi pour un esthète.



De la D5 espagnole... au RSC Anderlecht en deux ans

Les supporters d'Anderlecht le savent d'ailleurs bien : quand Luis Vazquez signe à Getafe il y a quelques semaines, beaucoup pointaient du doigt que dans ce type d'équipe, l'Argentin pourrait probablement s'épanouir - CQFD : Vazquez a marqué dès ses débuts. Le constat pourrait valoir dans l'autre sens : Coba Da Costa, tiré de cette galère, pourrait enfin se révéler.

Ce sera en tout cas un gros test pour le natif de La Mojonera, dont Getafe était le premier club au plus haut niveau. Da Costa a passé ses premières années dans les divisions inférieures, faisant même un passage rapide au Tabor Sezana en Slovénie avant de percer à Conquense (37 matchs, 8 buts), en D5 espagnole. C'était il y a deux ans à peine : la marche était-elle trop haute vers la Liga ? Peut-être.

Une chose est sûre : Coba Da Costa ne manque pas de personnalité. Lors de son bref passage en Slovénie, il avait refusé de serrer la main de son entraîneur après avoir été remplacé à la mi-temps, ce qui lui a valu un départ dans la foulée. Ca n'aurait pas plu à Besnik Hasi. Ca tombe bien, il est parti...