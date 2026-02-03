Des stats faméliques en trompe-l'oeil : qui est Coba Da Costa, qui doit faire oublier Angulo ?

Des stats faméliques en trompe-l'oeil : qui est Coba Da Costa, qui doit faire oublier Angulo ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le départ précipité de Nilson Angulo a forcé Anderlecht à agir rapidement : Coba Da Costa arrive de Getafe. Mais qui est cet ailier espagnol, dont les statistiques peu flatteuses ont fait réagir ?

Coba Da Costa (23 ans) aura la lourde tâche de faire oublier Nilson Angulo dans les mois à venir - ou plus précisément, de faire mieux que ce que l'Equatorien montrait ces derniers mois. Présenté comme ça, la pression est moindre, car si Anderlecht a accepté l'offre de Sunderland pour Angulo (là où Bruges et Genk ont refusé des fortunes cet hiver), ce n'est pas non plus pour rien.

Reste qu'un regard aux chiffres de Da Costa laisse songeur. À un âge où, justement, Nilson Angulo commençait à empiler les buts, l'Hispano-Guinéen présente des lignes de statistiques absolument faméliques : aucun but, aucun assist cette saison. La saison passée, à peine mieux : un but et un assist en 19 matchs de Liga.

Les supporters de Getafe le soutiennent

Pourtant, un élément est révélateur : les réactions des supporters de Getafe suite à son départ. Il n'est en effet pas difficile de constater que la majorité est assez peinée de son départ, et estime que si Coba Da Costa ne montrait pas toutes ses qualités, c'est en raison du football proposé par son coach.

José Bordalas n'est en effet pas connu pour être un romantique. En septembre dernier, la BBC dédiait une analyse complète à "l'anti-football" de Bordalas, en poste à Getafe de 2016 à 2021 puis de nouveau depuis 2023. Pointé du doigt par Quique Setien (FC Barcelone) en 2020, désigné "Coach le plus haï de Liga", José Bordalas ferait passer Besnik Hasi pour un esthète. 

Lire aussi… Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

De la D5 espagnole... au RSC Anderlecht en deux ans 

Les supporters d'Anderlecht le savent d'ailleurs bien : quand Luis Vazquez signe à Getafe il y a quelques semaines, beaucoup pointaient du doigt que dans ce type d'équipe, l'Argentin pourrait probablement s'épanouir - CQFD : Vazquez a marqué dès ses débuts. Le constat pourrait valoir dans l'autre sens : Coba Da Costa, tiré de cette galère, pourrait enfin se révéler. 

Ce sera en tout cas un gros test pour le natif de La Mojonera, dont Getafe était le premier club au plus haut niveau. Da Costa a passé ses premières années dans les divisions inférieures, faisant même un passage rapide au Tabor Sezana en Slovénie avant de percer à Conquense (37 matchs, 8 buts), en D5 espagnole. C'était il y a deux ans à peine : la marche était-elle trop haute vers la Liga ? Peut-être. 

Une chose est sûre : Coba Da Costa ne manque pas de personnalité. Lors de son bref passage en Slovénie, il avait refusé de serrer la main de son entraîneur après avoir été remplacé à la mi-temps, ce qui lui a valu un départ dans la foulée. Ca n'aurait pas plu à Besnik Hasi. Ca tombe bien, il est parti...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Getafe
Coba da Costa

Plus de news

Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

21:00
OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

22:49
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Massolin - Angely - Benzema

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Massolin - Angely - Benzema

10:30
Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan

Incroyable : 6 mois après avoir quitté... les Francs Borains, il signe à l'Inter Milan

10:30
Anderlecht transfère encore en dernière minute : ce renfort défensif est officiel

Anderlecht transfère encore en dernière minute : ce renfort défensif est officiel

10:00
Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

23:45
Transfert sensationnel en Arabie Saoudite : Karim Benzema a changé de club

Transfert sensationnel en Arabie Saoudite : Karim Benzema a changé de club

09:30
"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

07:00
3
Pas encore Diable Rouge, mais courtisé par l'Europe entière lors de ce mercato hivernal

Pas encore Diable Rouge, mais courtisé par l'Europe entière lors de ce mercato hivernal

09:00
Joli coup des Francs Borains qui attirent un jeune talent de Saint-Trond

Joli coup des Francs Borains qui attirent un jeune talent de Saint-Trond

08:30
En Challenger Pro League, le Lierse s'est fait piller cet hiver

En Challenger Pro League, le Lierse s'est fait piller cet hiver

07:40
Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

23:30
Et si ce jeune Belge devenait le pari inattendu de Rudi Garcia au Mondial 2026 ?

Et si ce jeune Belge devenait le pari inattendu de Rudi Garcia au Mondial 2026 ?

06:30
OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

22:22
OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

21:45
Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

23:30
OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

23:15
OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

23:00
Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

20:20
OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

22:15
Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

20:00
Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

20:40
Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

22:00
"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

19:45
Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

19:30
1
OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

21:30
OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

21:15
Besnik Hasi pas la seule victime : Olivier Renard devrait le suivre et prendre la porte

Besnik Hasi pas la seule victime : Olivier Renard devrait le suivre et prendre la porte

18:16
1
Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi

Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi

16:00
OFFICIEL : un ancien talent d'Anderlecht fait son retour en Belgique

OFFICIEL : un ancien talent d'Anderlecht fait son retour en Belgique

00:00
Le RFC Liège en avait bien besoin, et tient son nouvel attaquant !

Le RFC Liège en avait bien besoin, et tient son nouvel attaquant !

19:15
Ça se précise : Nicolás Frutos en route vers le Sporting de Charleroi ?

Ça se précise : Nicolás Frutos en route vers le Sporting de Charleroi ?

00:30
Yacine Titraoui en patron, Rafiki Saïd décisif : notre équipe de la semaine

Yacine Titraoui en patron, Rafiki Saïd décisif : notre équipe de la semaine

19:00
Quatre arrivées, trois départs : sauf surprise, le mercato de l'Union est terminé

Quatre arrivées, trois départs : sauf surprise, le mercato de l'Union est terminé

18:45
L'Olympic Charleroi recrute un talent venu d'un club de D1A, trois départs à Zulte et un au Cercle de Bruges

L'Olympic Charleroi recrute un talent venu d'un club de D1A, trois départs à Zulte et un au Cercle de Bruges

18:30

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 22
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 1-2 Alaves Alaves
Real Oviedo Real Oviedo 1-0 Girona FC Girona FC
Osasuna Osasuna 2-2 Villarreal Villarreal
Levante Levante 0-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Elche CF Elche CF 1-3 FC Barcelone FC Barcelone
Real Madrid Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Betis Real Betis 2-1 Valencia CF Valencia CF
Getafe Getafe 0-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Real Mallorca Real Mallorca 4-1 Séville Séville
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved