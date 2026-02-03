En Challenger Pro League, le Lierse s'est fait piller cet hiver

En Challenger Pro League, le Lierse s'est fait piller cet hiver
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Lierse SK a vécu un mercato hivernal très mouvementé. Dans les dernières heures du mercato, encore, les Pallieters ont vu filer plusieurs joueurs.

Zulte Waregem avait absolument besoin de renforts cet hiver après avoir vu filer notamment Tochukwu Nnadi en direction de l'Olympique de Marseille, transfert qui rapporte gros aux Flandriens mais les laisse bien dépourvus dans l'entrejeu. Le remplaçant de Nnadi est arrivé du Lierse.

Dirk Asaré (21 ans) a en effet quitté la Chaussée du Lisp pour le Gaverbeek. Asaré a tout joué en Challenger Pro League, parfois avec le brassard de capitaine au bras, et est donc une grosse perte pour les Lierrois. Il signe à Zulte Waregem jusqu'en 2030.

Le Lierse pillé cet hiver 

Ce n'est que le dernier départ d'une longue liste cet hiver au Lierse. En effet, quelques heures plus tôt, c'est Bryan Adinany qui quittait le club, direction le KV Courtrai : auteur de 5 buts et 5 passes décisives cette saison, il s'est engagé jusqu'en 2029 au Stade des Eperons d'Or.

Plus tôt cet hiver, le Standard avait rompu le prêt de son jeune attaquant Yann Gboua, qui revenait donc au club pour renforcer le SL16. Enfin, Mauro Lenaerts, prometteur attaquant formé au Lierse, avait signé au KV Malines dès le début du mercato. 


Heureusement pour les Pallieters, le club a également été actif dans le sens des arrivéee : Alexandre Stanic (Zébra Elites), Elton Yeboah (Jong Mechelen), Jano Willems (Club NXT) et Lun Boncina (Vukovar) sont arrivés. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Zulte Waregem
KV Courtrai
Dirk Asare
Bryan Adinany

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Asare - Adinany - Hashioka

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02: Asare - Adinany - Hashioka

07:40
Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

Ses enfants ciblés par des injures racistes : un joueur français s'en va 6 mois après avoir signé au Mexique

07:20
"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

"Le pire défenseur que j'ai jamais vu" : une légende d'Anderlecht très sévère avec un titulaire

07:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Oh - Asante - da Costa - Giger

23:30
Et si ce jeune Belge devenait le pari inattendu de Rudi Garcia au Mondial 2026 ?

Et si ce jeune Belge devenait le pari inattendu de Rudi Garcia au Mondial 2026 ?

06:30
Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

Hyeon-gyu Oh proche d'un départ du KRC Genk ? Il pourrait rapporter une belle somme

23:30
OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

OFFICIEL : le Cercle de Bruges recrute un jeune défenseur prometteur

23:15
OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

OFFICIEL : Raymond Asante quitte le Sporting de Charleroi et rejoint un ancien Diable Rouge

23:00
Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

Gros malentendu autour du transfert de Nilson Angulo, cinquième vente la plus chère de l'histoire d'Anderlecht

23:45
OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

OFFICIEL : Nilson Angulo quitte Anderlecht et rapporte un joli pactole au club bruxellois

22:22
OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

OFFICIEL : le buteur Kyan Vaesen rejoint une autre formation de Pro League

22:15
OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

OFFICIEL: Le KRC Genk a recruté un nouveau gardien en provenance de Beerschot

21:15
Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

Un coach monte au créneau : ce transfert du Sporting de Charleroi ne devrait finalement pas avoir lieu

22:00
OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

OFFICIEL : le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht est déjà connu

22:49
OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

OFFICIEL : Moussa N'Diaye quitte le Sporting d'Anderlecht

21:45
OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

OFFICIEL : un ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise rejoint Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco

21:30
Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

Ce serait un choc : après Verwilghen, Nicolas Frutos pourrait quitter la RAAL !

20:40
Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

Le remplaçant de Nilson Angulo à Anderlecht trouvé en dernière minute ?

21:00
Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

Surprise : le Standard signe finalement définitivement un joueur prêté !

20:20
Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

Exclusif : Landry Dimata va rebondir dans la plus grande ville du monde

20:00
"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

"On ne va pas l'abandonner" : Vincent Euvrard évoque la situation de Thomas Henry, absent lors du Clasico

19:45
Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

Le verdict tombe pour Matthieu Epolo, et comme prévu, il est sévère

19:30
Le RFC Liège en avait bien besoin, et tient son nouvel attaquant !

Le RFC Liège en avait bien besoin, et tient son nouvel attaquant !

19:15
Ça se précise : Nicolás Frutos en route vers le Sporting de Charleroi ?

Ça se précise : Nicolás Frutos en route vers le Sporting de Charleroi ?

00:30
L'Olympic Charleroi recrute un talent venu d'un club de D1A, trois départs à Zulte et un au Cercle de Bruges

L'Olympic Charleroi recrute un talent venu d'un club de D1A, trois départs à Zulte et un au Cercle de Bruges

18:30
Yacine Titraoui en patron, Rafiki Saïd décisif : notre équipe de la semaine

Yacine Titraoui en patron, Rafiki Saïd décisif : notre équipe de la semaine

19:00
Quatre arrivées, trois départs : sauf surprise, le mercato de l'Union est terminé

Quatre arrivées, trois départs : sauf surprise, le mercato de l'Union est terminé

18:45
Besnik Hasi pas la seule victime : Olivier Renard devrait le suivre et prendre la porte

Besnik Hasi pas la seule victime : Olivier Renard devrait le suivre et prendre la porte

18:16
Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football" Réaction

Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football"

17:40
OFFICIEL : un ancien talent d'Anderlecht fait son retour en Belgique

OFFICIEL : un ancien talent d'Anderlecht fait son retour en Belgique

00:00
Ex-révélation du championnat et parti en Angleterre, Daiki Hashioka va faire son retour en D1A

Ex-révélation du championnat et parti en Angleterre, Daiki Hashioka va faire son retour en D1A

18:00
OFFICIEL : La Gantoise recrute une ancienne révélation du championnat

OFFICIEL : La Gantoise recrute une ancienne révélation du championnat

00:15
Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

17:00
5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?

5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?

17:20
Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi

Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi

16:00
Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

16:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 2-2 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved