En Challenger Pro League, le Lierse s'est fait piller cet hiver

Le Lierse SK a vécu un mercato hivernal très mouvementé. Dans les dernières heures du mercato, encore, les Pallieters ont vu filer plusieurs joueurs.

Zulte Waregem avait absolument besoin de renforts cet hiver après avoir vu filer notamment Tochukwu Nnadi en direction de l'Olympique de Marseille, transfert qui rapporte gros aux Flandriens mais les laisse bien dépourvus dans l'entrejeu. Le remplaçant de Nnadi est arrivé du Lierse.

Dirk Asaré (21 ans) a en effet quitté la Chaussée du Lisp pour le Gaverbeek. Asaré a tout joué en Challenger Pro League, parfois avec le brassard de capitaine au bras, et est donc une grosse perte pour les Lierrois. Il signe à Zulte Waregem jusqu'en 2030.

Le Lierse pillé cet hiver

Ce n'est que le dernier départ d'une longue liste cet hiver au Lierse. En effet, quelques heures plus tôt, c'est Bryan Adinany qui quittait le club, direction le KV Courtrai : auteur de 5 buts et 5 passes décisives cette saison, il s'est engagé jusqu'en 2029 au Stade des Eperons d'Or.

Plus tôt cet hiver, le Standard avait rompu le prêt de son jeune attaquant Yann Gboua, qui revenait donc au club pour renforcer le SL16. Enfin, Mauro Lenaerts, prometteur attaquant formé au Lierse, avait signé au KV Malines dès le début du mercato.



Heureusement pour les Pallieters, le club a également été actif dans le sens des arrivéee : Alexandre Stanic (Zébra Elites), Elton Yeboah (Jong Mechelen), Jano Willems (Club NXT) et Lun Boncina (Vukovar) sont arrivés.