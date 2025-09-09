"Quand j'ai entendu le salaire proposé, j'ai éclaté de rire" : Matteo Dams explique son départ pour l'Arabie Saoudite

Matteo Dams a surpris tout le monde en signant en Arabie Saoudite à l'âge de 20 ans et alors qu'il commençait à percer au PSV Eindhoven. Le latéral belge a expliqué ce choix.

En janvier dernier, surprise : Matteo Dams, 20 ans à l'époque, quitte le PSV Eindhoven où il commençait à faire son trou... et signe en faveur d'Al-Ahli, en Arabie Saoudite. Il devenait ainsi le premier jeune talent belge à opter pour l'argent saoudien.

Une déception pour beaucoup, car Dams, international U21, était cité chez les Diables Rouges après ses 24 matchs pour le PSV à un poste en pénurie en sélection. Mais le choix de Matteo Dams est assumé, et était naturellement lucratif.

"J'étais en discussions avec le PSV pour prolonger, mais l'offre de Al-Ahli a tout changé", concède le jeune belge dans Het Laatste Nieuws. "Quand j'ai entendu le salaire qu'ils me proposaient... j'ai éclaté de rire. C'est une somme astronomique pour un jeune de 20 ans".

Matteo Dams serait en effet passé d'un salaire annuel de 200.000 euros à... 2 millions d'euros. Des émoluments décuplés. "La majeure partie va à mon père, en Belgique, qui le gère. Ca me permet de rester concentré sur le terrain".

Malgré son départ pour Al-Ahli, Matteo Dams reste international U21, et a récemment affronté la Biélorussie avec les Espoirs belges. On espère qu'après avoir gagné sa vie comme il le souhaite, il reviendra dans un championnat plus compétitif...