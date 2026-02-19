🎥 "Ah, il s'est excusé ?" : Alexis Saelemaekers impliqué dans une petite affaire d'état avec Cesc Fabregas

🎥 "Ah, il s'est excusé ?" : Alexis Saelemaekers impliqué dans une petite affaire d'état avec Cesc Fabregas
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Hier soir, Milan et Côme ont partagé (1-1). La rencontre a été marquée par le geste de Cesc Fabregas sur Alexis Saelemaekers.

En tant que joueur, Cesc Fabregas avait plus l'habitude de subir des fautes que d'en commettre. Mais hier, son passé de milieu de terrain a refait sur face pendant un dizième de seconde. Alors qu'Alexis Saelemaekers s'apprêtait à revenir défensivement après avoir perdu le ballon le long de la ligne de touche, l'entraîneur espagnol l'a brièvement accroché par la manche pour l'empêcher de se replacer.

Le Diable Rouge s'est immédiatement retourné plein d'incompréhension, l'incident a tourné en mêlée générale. Cesc Fabregas a immédiatement compris qu'il avait dépassé les limites, il a plaidé coupable en conférence de presse d'après-match.

"Je demande pardon parce que j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, j'ai fait quelque chose d'antisportif. Nous avons volé le ballon, mais j'ai touché Saelemaekers un peu sous le coup de l'émotion. J'espère ne plus jamais refaire une chose pareille", s'est-il excusé.

Pas de carte jaune pour Fabregas

Dans le camp milanais, Massimiliano Allegri riait jaune après avoir été exclu : "Ah, il s'est excusé ? Je vois, donc si quelqu'un court le long de la ligne la prochaine fois, je ferai un tacle glissé et j'irai moi aussi. Je suis allé défendre Saelemaekers, le joueur a réagi et à ce moment-là, un joueur de Côme s'est approché de moi, je ne sais pas qui c'était, mais il ne s'est rien passé".

L'affaire s'est tout de même réglée de manière un peu plus apaisée : "Quand vous êtes sur le terrain, vous devez être respectueux envers l'arbitre et envers les équipes. Il y a eu un échange entre les entraîneurs. C'est un très jeune entraîneur. Je lui souhaite de remporter beaucoup de victoires dans sa carrière, car il a toutes les qualités pour y parvenir".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AC Milan
Como
Alexis Saelemaekers

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

21:00
Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

21:00
🎥 Toujours au top en Europe : Genk prend une sérieuse option pour les huitièmes de finale !

🎥 Toujours au top en Europe : Genk prend une sérieuse option pour les huitièmes de finale !

20:40
Le Mans n'est que le début : Thibaut Courtois va également investir dans un club belge !

Le Mans n'est que le début : Thibaut Courtois va également investir dans un club belge !

20:20
"Oui, j'ai réagi à chaud" : Sébastien Pocognoli revient sur ses mots forts envers l'un de ses joueurs

"Oui, j'ai réagi à chaud" : Sébastien Pocognoli revient sur ses mots forts envers l'un de ses joueurs

19:30
Malgré sa récente prolongation, le Sporting Charleroi pourrait perdre Parfait Guiagon cet été

Malgré sa récente prolongation, le Sporting Charleroi pourrait perdre Parfait Guiagon cet été

19:00
"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

18:30
Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

18:00
En Turquie, Domenico Tedesco est "un génie tactique" : "Son excellence fait toute la différence"

En Turquie, Domenico Tedesco est "un génie tactique" : "Son excellence fait toute la différence"

17:30
1
🎥 Conditions extrêmes pour le Bayern de Vincent Kompany : "Ne prenez aucun risque"

🎥 Conditions extrêmes pour le Bayern de Vincent Kompany : "Ne prenez aucun risque"

17:00
Le patron sportif de Genk en est conscient : "Nos chances de le garder sont très minces"

Le patron sportif de Genk en est conscient : "Nos chances de le garder sont très minces"

16:30
Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

16:00
Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

15:40
Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

15:20
Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

15:00
Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

14:40
"C'est mauvais, et même plus que mauvais" : un autre club belge en grande difficulté financière

"C'est mauvais, et même plus que mauvais" : un autre club belge en grande difficulté financière

14:20
Après le feu de Bengale des fans du Barça, un bus De Lijn à nouveau endommagé par les supporters de l'Atlético

Après le feu de Bengale des fans du Barça, un bus De Lijn à nouveau endommagé par les supporters de l'Atlético

14:00
Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel

Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel

13:40
Un club de Premier League s'intéresse à la révélation de Charleroi

Un club de Premier League s'intéresse à la révélation de Charleroi

13:20
La fin d'une ère à Bruges ? Le Club vise un ancien Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet

La fin d'une ère à Bruges ? Le Club vise un ancien Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet

13:00
Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?

Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?

12:40
La dernière chance d'Arthur Vermeeren ? Marseille présente son nouvel entraîneur

La dernière chance d'Arthur Vermeeren ? Marseille présente son nouvel entraîneur

12:20
"J'ai pensé au Standard" : un ancien de l'Union ouvre la porte à un retour en Belgique

"J'ai pensé au Standard" : un ancien de l'Union ouvre la porte à un retour en Belgique

12:00
1
"Il y a un petit sentiment d'inachevé" : Brandon Mechele frustré malgré l'exploit de Bruges contre l'Atlético

"Il y a un petit sentiment d'inachevé" : Brandon Mechele frustré malgré l'exploit de Bruges contre l'Atlético

11:30
Les clubs de Pro League pourront se servir : douze joueurs en fin de contrat au Beerschot

Les clubs de Pro League pourront se servir : douze joueurs en fin de contrat au Beerschot

11:00
"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

10:30
Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

10:00
Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

09:30
Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

09:00
"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

08:30
"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

08:00
Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

07:40
"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

07:20
Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

07:00
Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

Les arbitres privés de nourriture ? La Commission de discipline a tranché pour Stijn Stijnen

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 24
Hellas Verona Hellas Verona 0-0 Pisa Pisa
Genoa Genoa 2-3 Napoli Napoli
Fiorentina Fiorentina 2-2 Torino Torino
Bologna Bologna 0-1 Parma Parma
Lecce Lecce 2-1 Udinese Udinese
Sassuolo Sassuolo 0-5 Inter Inter
Juventus Juventus 2-2 Lazio Lazio
Atalanta Atalanta 2-1 Cremonese Cremonese
AS Roma AS Roma 2-0 Cagliari Cagliari
AC Milan AC Milan 1-1 Como Como
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved