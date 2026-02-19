🎥 "Ah, il s'est excusé ?" : Alexis Saelemaekers impliqué dans une petite affaire d'état avec Cesc Fabregas

Hier soir, Milan et Côme ont partagé (1-1). La rencontre a été marquée par le geste de Cesc Fabregas sur Alexis Saelemaekers.

En tant que joueur, Cesc Fabregas avait plus l'habitude de subir des fautes que d'en commettre. Mais hier, son passé de milieu de terrain a refait sur face pendant un dizième de seconde. Alors qu'Alexis Saelemaekers s'apprêtait à revenir défensivement après avoir perdu le ballon le long de la ligne de touche, l'entraîneur espagnol l'a brièvement accroché par la manche pour l'empêcher de se replacer.

🤡 | Cesc Fabregas (Como coach) pulls Saelemaekers' shirt.



The Final Outcome: Not even a booking for Fabregas, but a red card for Max Allegri. 🤯



How can we compete in a league this badly officiated?



#️⃣ | #MilanComo 1-1pic.twitter.com/4x5qx0P2Uk — Milan Xtra (@MilanXtra) February 18, 2026

Le Diable Rouge s'est immédiatement retourné plein d'incompréhension, l'incident a tourné en mêlée générale. Cesc Fabregas a immédiatement compris qu'il avait dépassé les limites, il a plaidé coupable en conférence de presse d'après-match.

"Je demande pardon parce que j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, j'ai fait quelque chose d'antisportif. Nous avons volé le ballon, mais j'ai touché Saelemaekers un peu sous le coup de l'émotion. J'espère ne plus jamais refaire une chose pareille", s'est-il excusé.

Pas de carte jaune pour Fabregas

Dans le camp milanais, Massimiliano Allegri riait jaune après avoir été exclu : "Ah, il s'est excusé ? Je vois, donc si quelqu'un court le long de la ligne la prochaine fois, je ferai un tacle glissé et j'irai moi aussi. Je suis allé défendre Saelemaekers, le joueur a réagi et à ce moment-là, un joueur de Côme s'est approché de moi, je ne sais pas qui c'était, mais il ne s'est rien passé".





L'affaire s'est tout de même réglée de manière un peu plus apaisée : "Quand vous êtes sur le terrain, vous devez être respectueux envers l'arbitre et envers les équipes. Il y a eu un échange entre les entraîneurs. C'est un très jeune entraîneur. Je lui souhaite de remporter beaucoup de victoires dans sa carrière, car il a toutes les qualités pour y parvenir".