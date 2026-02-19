Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

Malines a joué la carte de l'anticipation en présentant déjà sa première recrue de l'été. C'est une surprise : Kobe Corbanie débarque en provenance de l'Antwerp.

Révélation de la saison passée à l'arrière droit, Kobe Corbanie a souffert de l'arrivée de Thibo Somers l'été dernier : pas la moindre apparition en championnat depuis le début de la saison. En fin de contrat, il quittera gratuitement l'Antwerp dans moins de six mois.

Rejoindre Malines était une évidence pour lui, et même un retour aux sources : "La maison familiale se trouve à peine à dix minutes du stade, ça a certainement influencé mon choix", explique-t-il sur le site du club.

Kobe Corbanie sluit deze zomer aan bij Malinwa en tekent een contract tot 2029. ✍️



De retour à ses premières amours

La rivalité entre Anversois et Malinois est pourtant forte. Mais il est loin d'être le premier joueur à effectuer ce transfert, que ce soit dans un sens ou dans l'autre : "Yannick Thoelen, Geoff' Hairemans et Daam Foulon m'ont rassuré au sujet du club et de ses supporters. Ils ont tous été très positifs".

Pour l'instant, il garde le focus sur l'Antwerp : "Je veux terminer la saison là-bas du mieux possible. Mais secrètement, j'attends déjà l'été", sourit-il. Et on peut le comprendre : Corbanie a débuté le football derrière les Casernes, lorsqu'il a intégré les U8 du KV.





Le directeur sportif Tom Caluwé se réjouit de cette première arrivée estivale : "Kobe est un excellent renfort. Il a déjà obtenu des minutes dans notre championnat, travaille dur, a le bon état d'esprit et un grand potentiel de progression. Son profil correspond parfaitement à nos plans".