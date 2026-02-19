Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Corbanie

Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

Malines a joué la carte de l'anticipation en présentant déjà sa première recrue de l'été. C'est une surprise : Kobe Corbanie débarque en provenance de l'Antwerp. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 18/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

21:00
Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

21:00
🎥 Toujours au top en Europe : Genk prend une sérieuse option pour les huitièmes de finale !

20:40
Le Mans n'est que le début : Thibaut Courtois va également investir dans un club belge !

20:20
🎥 "Ah, il s'est excusé ?" : Alexis Saelemaekers impliqué dans une petite affaire d'état avec Cesc Fabregas

20:00
"Oui, j'ai réagi à chaud" : Sébastien Pocognoli revient sur ses mots forts envers l'un de ses joueurs

19:30
Malgré sa récente prolongation, le Sporting Charleroi pourrait perdre Parfait Guiagon cet été

19:00
"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

18:30
Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

18:00
En Turquie, Domenico Tedesco est "un génie tactique" : "Son excellence fait toute la différence"

17:30
1
🎥 Conditions extrêmes pour le Bayern de Vincent Kompany : "Ne prenez aucun risque"

17:00
Le patron sportif de Genk en est conscient : "Nos chances de le garder sont très minces"

16:30
Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

16:00
Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

15:40
Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

15:20
Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

15:00
Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

14:40
"C'est mauvais, et même plus que mauvais" : un autre club belge en grande difficulté financière

14:20
Après le feu de Bengale des fans du Barça, un bus De Lijn à nouveau endommagé par les supporters de l'Atlético

14:00
Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel

13:40
Un club de Premier League s'intéresse à la révélation de Charleroi

13:20
La fin d'une ère à Bruges ? Le Club vise un ancien Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet

13:00
Le nouveau casse-tête d'Ivan Leko : comment se passer de Mamadou Diakhon après un tel match ?

12:40
La dernière chance d'Arthur Vermeeren ? Marseille présente son nouvel entraîneur

12:20
"J'ai pensé au Standard" : un ancien de l'Union ouvre la porte à un retour en Belgique

12:00
1
"Il y a un petit sentiment d'inachevé" : Brandon Mechele frustré malgré l'exploit de Bruges contre l'Atlético

11:30
Les clubs de Pro League pourront se servir : douze joueurs en fin de contrat au Beerschot

11:00
"Sans eux... ce sera très difficile" : gros doutes sur l'état de forme de plusieurs Diables Rouges

10:30
Le cauchemar continue pour Leandro Trossard : un nouveau coup dur qui pourrait lui coûter cher

10:00
Jackpot en vue pour Anderlecht ? Le Bayern fonce sur Verbruggen et pourrait offrir un joli pactole aux Mauves

09:30
Panique générale pour Arsenal : tenu en échec par Wolverhampton, Manchester City revient à grands pas

09:00
"Pour ça, ce sont les meilleurs en Ligue des Champions" : Diego Simeone séduit par une grande force de Bruges

08:30
"Des guêpes et des loups" : la presse espagnole sous le choc après l'exploit de Bruges

08:00
Le Club de Bruges renaît de ses cendres, mais Ivan Leko l'a mauvaise : "C'était généreux"

07:40
"On l'a bien vu à Charleroi et au Standard" : Hein Vanhaezebrouck ajoute un participant certain aux Playoffs I

07:20
Pas une ride, ou presque : à 42 ans, Eiji Kawashima fait durer le plaisir

07:00

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 20/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 21/02 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 21/02 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 21/02 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 22/02 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
