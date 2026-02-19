Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Corbanie

Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

Malines a joué la carte de l'anticipation en présentant déjà sa première recrue de l'été. C'est une surprise : Kobe Corbanie débarque en provenance de l'Antwerp. (Lire la suite)