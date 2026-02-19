Malgré sa récente prolongation, le Sporting Charleroi pourrait perdre Parfait Guiagon cet été

Récemment prolongé jusqu'en 2028 au Sporting Charleroi, Parfait Guiagon attire l'intérêt de plusieurs clubs étrangers. En cas de vente, les Zèbres espèrent récupérer entre sept et neuf millions d'euros.

Après la qualification pour le dernier carré de la Coupe de Belgique aux dépens du Club de Bruges, Parfait Guiagon était descendu dans la zone mixte du Mambourg pour répondre aux questions des journalistes, avant d’être rejoint par Mehdi Bayat.

Le Manager Général des Zèbres arrivait le sourire aux lèvres, avec une bonne nouvelle : "Nous pouvons vous annoncer que Parfait Guiagon a prolongé son contrat jusqu'en 2028."

Un très joli coup de la part de la direction de Charleroi, qui sait qu’il sera presque impossible de conserver l’ailier ivoirien aussi longtemps, tant ses performances depuis son arrivée à l’été 2023 sont impressionnantes.

L’intérêt pour Parfait Guiagon ne cesse de croître

Auteur de onze buts et trois passes décisives depuis le début de la saison, Parfait Guiagon est aujourd’hui un élément clé de l’attaque du Sporting, et plusieurs clubs étrangers s’intéresseraient déjà à ses services.



Selon Sportsboom, des clubs de Championship tels que Coventry City auraient pris des renseignements, tandis que le Charlotte FC et Orlando City étudieraient la possibilité d’un transfert en MLS. Grâce à sa prolongation, Charleroi espère pouvoir récupérer entre sept et neuf millions d’euros pour le joueur de 24 ans.