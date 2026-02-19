🎥 Toujours au top en Europe : Genk prend une sérieuse option pour les huitièmes de finale !

Genk s'est imposé 1-3 au Dinamo Zagreb. Une toute bonne opération, qui permet au racing d'entrevoir les huitièmes de finale.

Genk n'était pas loin de pouvoir accrocher le top 8 de l'Europa League il y a deux semaines. Mais les derniers rebondissements ont finalement contraint le Racing à passer par des barrages pour atteindre les huitièmes de finale. Ce soir, l'équipe était ainsi attendue de pied ferme du côté du Dinamo Zagreb.

Malgré l'ambiance toujours hostile du Stade Maksimir (tant pour ses supporters que pour son climat), les Limbourgeois ont réalisé un début de match de rêve : le marquoir indiquait déjà 0-2 après 20 minutes. C'est Bryan Heynen qui a lancé les hostilités avec un soilde coup de casque sur corner (15e, 0-1).

Cinq minutes plus tard, c'est Zakaria El Ouahdi qui a fait le break, profitant d'un tir contré d'Aaron Bibout, mais surtout d'un travail préparatoire absolument sublime de Konstantinos Karetsas (20e, 0-2).

Encore un match référence de Genk en Europe

Mais le Dinamo ne pouvait pas se laisser marcher sur les pieds à domicile pendant toute la rencontre. Juste avant la mi-temps, Joris Kayembe n'a pu que constater les dégâts sur un débordement de son opposant, synonyme de suspense relancé pour le deuxième acte (44e, 1-2).

Assez logiquement, Genk a été repoussé dans son camp pour la suite de la rencontre, devant détourner quelques centres assez vicieux. Mais contrairement à ce que l'on a pu voir durant la majeure partie de la saison, le Racing aura su faire front dans l'adversité, en résistant jusqu'au bout.

Mieux, Zakaria El Ouahdi a même réussi à planter un troisième but dans le temps additionnel. Les Limbourgeois reviennent donc de Croatie avec deux buts d'avance, il faudra désormais terminer le travail à la maison.