Affaire à saisir ? Un ancien défenseur du Club de Bruges est désormais libre de tout contrat

Il y a deux semaines, Matej Mitrovic évoluait encore à Al-Ahli, au Qatar. Mais son contrat a été rompu d'un commun accord.

En 2018, le Club de Bruges avait déboursé pas moins de 3,50 millions d'euros pour aller chercher Matej Mitrovic à Besiktas. L'international croate (12 sélections) était resté cinq saisons en Venise du Nord.

Mais que ce soit sous Ivan Leko, Philippe Clément ou Alfred Schreuder, il avait éprouvé des difficultés à s'imposer comme titulaire dans la durée. En juillet 2022, le Club l'a donc laissé revenir gratuitement au pays, du côté de Rijeka.

Il s'y est refait une santé pendant deux ans, avant de s'offrir une pige lucrative à Al-Ahly, dans le championnat qatari. Le défenseur central y est notamment devenu le coéquipier de Julian Draxler.

Le rêve tourne au cauchemar

Titulaire indiscutable la saison dernière, Mitrovic a vécu des derniers mois plus compliqués, son équipe perdant 8 matchs sur 13, sans signer la moindre cleansheet.



En pleine lutte pour son maintien, le club a pris la décision de se séparer prématurément de son défenseur croate. À 32 ans, celui-ci se retrouve donc sans club pour la deuxième saison, il est donc à la recherche d'un nouveau challenge.