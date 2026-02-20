Après sa promenade en Europa League, Karetsas attend le Standard : "Maintenant, les buts doivent tomber"

Genk a fait le boulot en s'imposant 1-3 au Dinamo Zagreb. Konstantinos Karetsas a une nouvelle fois été étincelant.

Officiellement, c'est sur le premier but (tombé sur corner) que Konstantinos Karetsas s'est montré décisif avec un assist. Mais son travail sur le second est sans doute encore plus beau. Le terrain n'était pourtant pas des plus faciles : "En deuxième mi-temps, il était particulièrement lourd. La pluie était vraiment intense. En première mi-temps, il y avait encore moyen de jouer un peu au footbal, mais après la pause, c'était surtout du combat, nous avons bien résisté".

Genk peut être fier de son match : "C'était une bonne prestation d'équipe, car Zagreb n'est pas non plus une mauvaise équipe", pousuit Karetsas, cité par Het Laatste Nieuws.

Kos Karetsas, pour vous servir

L'international grec a encore délivré une passe décisive et continue d'afficher des chiffres impressionnants. "Je suis à quinze assists toutes compétitions confondues. Maintenant, les buts doivent arriver. Je n'en ai que trois, mais ils arriveront en Playoffs", sourit-il.

Karetsas profite aussi de la bonne dynamique de l'équipe : "Nous n'avons plus perdu sept matchs. Le coach a insufflé un nouvel état d'esprit et de nouvelles tactiques. Tout se passe simplement mieux et plus agréablement".



Mais pas le temps de s'enflammer : dimanche, Genk reçoit le Standard. Le match est d'importance : le Racing peut définitivement éliminer les Rouches du top 6 et en profiter pour y rentrer lui-même en cas de faux pas de Gand ou Malines : "Nous jouons devant nos supporters, il faut obtenir un bon résultat".