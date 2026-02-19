Le choc était terrible : comment Wilfried Kanga est passé proche de mettre fin à la carrière de Tobe Leysen

Tobe Leysen se remet doucement de son terrible choc avec Wilfried Kanga. Le pire a été évité de justesse.

Le week-end dernier, Tobe Leysen n'était pas présent pour défendre les buts de Louvain contre Dender. il faut dire que le gardien de 23 ans était sorti dans un sale état de son choc avec Wilfried Kanga une semaine plus tôt.

Si Kanga a pu faire son retour à l'entraînement (avec un masque de protection) et sera de retour dans le groupe pour la rencontre face au Cercle de Bruges, Leysen est semble-t-il passé plus proche de la catastrophe.

Le choc a été rude

L'ancien pensionnaire de l'académie de Genk souffre d'une fracture orbitale, et cela aurait pu être pire encore : "La fracture était ouverte, mais si elle s'était déplacée, cela aurait pu être bien plus grave", explique Bram Verbist, l'entraîneur des gardiens d'OHL, au micro de DAZN.

Dans son malheur, Leysen a eu de la chance qu'une autre zone n'ait pas été touchée : "Cela aurait effectivement peut-être été une fracture compliquée qui aurait pu mettre un terme à sa carrière".



Depuis le début de sa carrière, Tobe Leysen n'avait pas encore raté le moindre match sur blessure...seulement deux rencontres loupées pour cause de maladie.