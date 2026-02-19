"Je voulais garder des principes" : Théo Leoni raconte comment il a refusé l'Union l'été dernier

Théo Leoni vit sa première saison à l'étranger du côté de Reims. Rester en Belgique était pourtant une option...notamment avec la proposition de l'Union.

Ce n'est que le premier septembre qu'Anderlecht a acté le départ de Théo Leoni à Reims. Avant cela, beaucoup de choses se sont passées en coulisses. Après être revenu sur ses rapports plus compliqués que prévu avec Besnik Hasi, le milieu de terrain de 25 ans a également évoqué l'appel de l'Union Saint-Gilloise.

"Les dernières heures du mercato, ils ont appelé pour voir ma situation. Mais j'étais déjà en contact avec Reims", confirme-t-il à RTL. La suite est connue : Leoni a préféré décliner pour signer à Reims.

Pas le même choix que Noah Sadiki, mais pas le même plan B

"Je respecte l'Union, c'est en grand club en Belgique, ils ont joué la Ligue des Champions et dominent encore le championnat. C'est plus vis-à-vis d'Anderlecht que j'ai refusé, en pensant à tout ce que j'y ai connu", explique Leoni.

"J'avais dit que si je n'avais qu'un club en Belgique, ce serait Anderlecht. Je voulais donc quitter le championnat, je ne voulais pas défendre d'autres couleurs en Belgique", poursuit l'ancien chouchou du Lotto Park.

Théo Léoni est fier de pouvoir continuer à se regarder dans le miroir sans s'être trahi : "Je voulais garder des principes : au-delà d'être un bon joueur de foot, je voulais que les gens me connaissent et se souviennent de moi à travers la personne que je suis. Je suis une personne vraie et je ne vais pas changer parce qu'il y a plus d'argent ou d'ambition à côté. Anderlecht est mon club de coeur depuis que j'ai 12 ans".



