🎥 Trop lent à se coucher ? Kasper Schmeichel crucifié par un ancien de Pro League

Photo: © photonews

Le VFB Stuttgart a pris une sérieuse option sur les huitièmes de finale de l'Europa League en s'imposant 1-4 au Celtic. Bilal El Khannouss a livré un grand match.

Avec le Fenerbahce de Domenico Tedesco (défaite 0-3 contre Nottingham Forest), le Celtic a encaissé la défaite la plus lourde de la soirée. Seulement troisième de Premiersip écossaise, le club de Glasgow a rapidement dû baisser pavillon en Europa League hier soir.

Au quart d'heure de jeu, Stuttgart menait déjà 0-1, sur une phase impliquant plusieurs anciens de Pro League. C'est en effet Deniz Undav qui a joliment remis pour Bilal El Khannouss dans le rectangle. L'ancien de Genk a ensuite fait le reste en éliminant son défenseur, avant de tromper Kasper Schmeichel.

Son ballon n'était pourtant pas tout à fait hors de portée du gardien danois. Mais on ne se couche plus aussi rapidement à 39 ans qu'en début de vingtaine. Le Celtic a rapidement égalisé via Benjamin Nygren (un autre ancien de Genk), mais El Khannouss a tout aussi rapidement remis le VFB devant, de la tête cette fois.

Stuttgart a un pied et quatre orteils en huitièmes

La soirée frustrante de Schmeichel s'est poursuivie en deuxième mi-temps, avec un tir à ras-de-sol qu'il n'est parvenu qu'à effleurer et un lob pour fixer le score à 1-4 dans le temps additionnel.

Dans le camp allemand, on notera qu'Ameen Al-Dakhil a encore passé l'entièreté de la rencontre sur le banc. Malade en début d'année, le Diable Rouge a du mal à revenir dans l'équipe, il n'a plus joué la moindre minute depuis neuf matchs.

