Alfred Schreuder sait ce qu'il a à faire : voici la date limite fixée par Anderlecht pour son nouveau T1

Photo: © photonews
Anderlecht veut rapidement y voir clair dans le dossier Alfred Schreuder. Le club attend une décision définitive au plus tard la semaine prochaine.

Trois semaines après le licenciement de Besnik Hasi, il n'y a toujours pas de nouvel entraîneur principal à Anderlecht. Alfred Schreuder reste toujours le principal candidat, mais son employeur actuel, Al-Diriyah, refuse de le laisser partir.

Les Bruxellois estiment avoir tout tenté pour parvenir à un accord. Pourtant, la situation reste bloquée, surtout parce qu'Al-Diriyah a encore des ambitions sportives cette saison (la montée en première division) et ne veut pas perdre son entraîneur dans la dernière ligne droite.

Besoin de clarté à tous les étages

De son côté, Anderlecht a conscience que le dossier ne peut pas traîner indéfiniment. Le club veut savoir la semaine prochaine si Schreuder peut bel et bien poser sa démission et venir, quitte à lui rembourser son indemnité de départ.

Si aucune fumée blanche n'apparaît la semaine prochaine, Jérémy Taravel prendra automatiquement le relais comme solution pour terminer la saison. Il connaît le groupe de joueurs, bénéficie de la confiance du vestiaire et est déjà prêt à assumer les responsabilités.


Après avoir déjà cru se trouver dans cette situation contre la RAAL, l'ancien adjoint d'Ivan Leko au Standard vivra donc à Zulte Waregem son dernier match comme T1 intérimaire.

Anderlecht

