"Je me sens plus chez moi ici" : Luis Vazquez à coeur ouvert sur son départ d'Anderlecht

Alors que les attaquants d'Anderlecht ne marquent plus depuis un moment, Luis Vazquez trouve facilement le chemin des filets en Liga. L'Argentin a déjà marqué deux fois et a été élu joueur du mois.

L'arrivée de Luis Vazquez à Getafe a immédiatement eu un impact. Avec lui dans le onze de départ, Los Azulones ont pris huit points en quatre rencontres, ce qui a permis à l'équipe de grimper à la onzième place et de se détacher quelque peu de l'angoisse liée à la relégation.

Dans une interview accordée à AS, il met en avant son tempérament posé. Ses coéquipiers l'ont aidé à s'intégrer, et le fait que l'on parle espagnol rend la vie plus facile. Des coéquipiers venus d'Argentine et d'Uruguay ont également contribué à créer un sentiment de familiarité.

Le maté plutôt que la Jupiler

En dehors du terrain, il y a aussi une passion commune pour le maté, la boisson sud-américaine riche en caféine. "Nous avons un groupe WhatsApp pour décider qui prépare le maté. Cela me donne un sentiment d'être un peu plus chez moi ici", raconte Vazquez.

Sur le terrain, il remarque des différences nettes avec la Belgique. " Les entraînements sont plus intenses et plus longs, mais je m'adapte rapidement. Mon but lors de mon match de début a été un soulagement".



Son transfert était déjà apparu comme une sorte de libération : " J'ai eu l'occasion de me montrer, mon objectif est d'assurer le maintien avec Getafe. De plus, La Liga est très suivie en Argentine, et ma famille adore le football. C'était mon rêve".