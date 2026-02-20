"Lors des réunions d'avant-match, j'ai des frissons" : comment Felice Mazzù fait l'unanimité à Louvain

Louvain retrouve la forme au meilleur des moments. Tout le groupe est resté solidaire malgré les semaines moins fastes.

À Louvain aussi, le Felice Time commence à être à la mode. Contre Dender, Den Dreef a sans doute vécu son match le plus fou de la saison. OHL a renversé la tendance après avoir été mené dès la septième minute. Sauf que les visiteurs ont égalisé dans le moneytime. Louvain a toutefois trouvé les ressources pour l'emporter au bout du temps additionnel.

Felice Mazzù s'est alors rué sur la montagne de joueurs fêtant cela sur le terrain. Des instants inoubliables pour le staff. En tant qu'entraîneur des phases arrêtées, Bram Verbiest avait déjà reçu un calin des plus passionnés dès le premier match, quand un corner avait amené un but louvaniste.

"Felice est une personne fantastique, très chaleureuse. C'est quelqu'un de passionné et d'intense. Lors des réunions d'avant-match, j'ai des frissons", explique-t-il au micro de DAZN.

Si Louvain va en Playdowns, ce sera dans un climat bien plus apaisé que Saint-Trond il y a un an

C'est Marc Brys qui avait amené l'ancien gardien dans son staff à Louvain. Verbist a également collaboré avec Chris Coleman, Oscar Garcia, ou encore David Hubert. Mais la touche Mazzù a encore d'autres accents : "La manière avec laquelle il parvient à toucher un groupe est fantastique. Et il n'y a pas seulement ça : le travail durant la semaine est aussi assez complet. Il est très présent".



L'entraîneur carolo ne reniera jamais son approche profondément humaine : "Il parle beaucoup, aussi avec ceux qui jouent moins. Il est toujours avec les joueurs, pour créer un vrai groupe", conclut Verbist.