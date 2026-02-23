Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle
Kevin De Bruyne franchit une étape clé : le milieu de terrain a reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement cette semaine.

Kevin De Bruyne est revenu dimanche à Naples après une période de rééducation en Belgique. Aperçu à l'aéroport avec sa famille, le Diable Rouge s'est montré rassurant face aux supporters présents. "Je me sens bien, je serai bientôt de retour", aurait-il confié selon Calcionapoli24.

Le joueur est attendu dès lundi au centre d’entraînement de Naples. Il va entamer un programme individuel spécifique, conçu pour monter en puissance de manière très progressive. Le staff médical prévoit un retour par étapes.

Éloigné des terrains ces derniers mois à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, De Bruyne peut enfin retoucher le ballon. Il faudra patienter plusieurs semaines avant de le revoir officiellement en compétition.

Pas de précipitation

Pour l'entraîneur Antonio Conte, la patience est le maître-mot. "Je ne pense pas que son rétablissement sera court, tout comme pour Romelu", a-t-il déclaré, relayé par La Dernière Heure. Le coach italien estime que ce type de blessure demande une approche prudente pour éviter toute rechute.

Le timing est délicat pour Naples, qui vient de s'incliner face à l'Atalanta avec un Romelu Lukaku en petite forme. Si le retour de De Bruyne redonne de l'espoir, la réalité reste la même : les deux cadres ne sont pas prêts à enchaîner les matchs.

Le club se prépare à une période d'attente assez longue avant de revoir De Bruyne sur une feuille de match. Conte a rappelé que Lukaku éprouvait lui aussi des difficultés à retrouver son meilleur niveau physique.

