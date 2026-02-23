🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

Alexandre Stanic n'est pas arrivé dans un contexte facile au Lierse. Mais le jeune attaquant n'a pas perdu son sens du but.

Cette saison, Alexandre Stanic n'avait pas reçu la moindre minute avec l'équipe première de Charleroi. Malgré un but spectaculaire (une bicyclette accrobatique) lors de l'une de ses deux seules apparitions la saison dernière et ses 10 buts en 15 match avec les U23, il a dû se cantonner à la D1 ACFF en première partie de saison.

Cet hiver, le Lierse est venu le chercher et Stanic a directement marqué lors de son premier match contre les RSCA Futures. Depuis, l'équipe vient d'enchaîner quatre défaites consécutives. Pourtant, on ne peut pas dire que le nouveau venu n'y mette pas du sien.

Le deuxième but de Stanic ne rapporte rien

Ce week-end, le Lierse s'est incliné 1-3 contre les U23 de La Gantoise. C'est Stanic qui a inscrit le seul but de l'équipe pour égaliser peu après la demi-heure. Et il vaut le détour.

Dos au but, l'ancien attaquant des Zèbres a fait la différence à lui tout seul. Profitant de l'espace laissé par la défense gantoise, il s'est retourné et a décoché une frappe somptueuse, qui est venue se loger en pleine lucarne.





💥 | Quelle frappe d’Alexandre Stanic ! 😮‍💨🚀 pic.twitter.com/BNM5ilLFOy — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 22, 2026

Malheureusement pour lui, cela n'a pas suffi : le Lierse a fini par plier en deuxième mi-temps, encaissant deux buts dans le dernier quart d'heure. L'équipe reste ainsi coincée à la onzième place de D1B.