Eupen veut mettre Liège sous pression, Seraing veut sauver sa peau : duel capital en Challenger Pro League

Eupen veut mettre Liège sous pression, Seraing veut sauver sa peau : duel capital en Challenger Pro League
Photo: © photonews

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Rencontre à l'importance capitale, ce vendredi soir (20h00), entre l'AS Eupen et le RFC Seraing. Les Pandas veulent mettre la pression sur le RFC Liège, tandis que les Métallos rêvent de se donner suffisamment d'air dans le bas du tableau.

Un choc entre deux équipes de la Province de Liège à l'importance capitale, ce vendredi soir en Challenger Pro League, entre l'AS Eupen et le RFC Seraing.

Vainqueurs sur la pelouse du RSCA Futures la semaine dernière, les Pandas ne comptent plus que deux points de retard sur le RFC Liège dans la course au tour final à quatre journées de la fin de la phase classique, puisque les Sang & Marine avaient été battus par le Beerschot.

Récemment repris par un Qatar Sports Investment qui rêverait de "gagner" un an en rejoignant l'élite dès cette saison, les Eupenois ont désormais leur sort entre leurs mains, puisqu'ils affronteront le RFC Liège dans une dernière journée qui pourrait être décisive. La donne est simple : quatre victoires et ce sera le tour final pour les Pandas.

Eupen veut mettre la pression sur Liège, Seraing espère à nouveau se donner de l'air

Ce vendredi soir, ils affronteront cependant une équipe sérésienne qui fera également tout ce qui est en son pouvoir pour l'emporter, ou à minima prendre un point, pour s'éloigner encore de la zone et d'une éventuelle procédure judiciaire pour se sauver en Challenger Pro League.


La rencontre sera donc très importante pour les deux équipes. Et sans Merveille Bokadi, suspendu, c'est l'autre ancien joueur du Standard, Nicolas Gavory, qui devra apporter son expérience au service du groupe germanophone. "La balle est à nouveau dans notre camp. Il nous reste quatre finales à gagner. La pression est bien présente, il faudra rester calme et lucide", a-t-il déclaré en conférence de presse cette semaine. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 28 76 24 4 0 62-22 40 G G G G P
2. KV Courtrai KV Courtrai 28 61 19 4 5 55-27 28 G G G P G
3. Beerschot Beerschot 29 57 17 6 6 43-27 16 P G G G G
4. Lommel SK Lommel SK 29 50 14 8 7 55-41 14 G P P P G
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 29 48 13 9 7 40-34 6 P P P P G
6. FC Liège FC Liège 28 44 13 5 10 38-33 5 P G P P P
7. Eupen Eupen 28 42 11 9 8 39-31 8 P P G P G
8. La Gantoise La Gantoise 28 37 11 4 13 38-44 -6 P G P P P
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 28 36 9 9 10 40-39 1 G P P P G
10. Lierse SK Lierse SK 28 33 9 6 13 32-38 -6 P G G G P
11. RWDM Brussels RWDM Brussels 28 32 8 8 12 44-46 -2 P P P G P
12. RFC Seraing RFC Seraing 28 30 7 9 12 33-43 -10 P G G G P
13. RSCA Futures RSCA Futures 28 28 6 10 12 38-44 -6 G G P P P
14. Francs Borains Francs Borains 28 27 7 7 14 25-40 -15 P P P G P
15. Jong Genk Jong Genk 28 25 6 7 15 35-53 -18 P P P P P
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 29 18 4 6 19 30-51 -21 P P P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 28 16 3 7 18 24-58 -34 G P P P P

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