Eupen veut mettre Liège sous pression, Seraing veut sauver sa peau : duel capital en Challenger Pro League

Rencontre à l'importance capitale, ce vendredi soir (20h00), entre l'AS Eupen et le RFC Seraing. Les Pandas veulent mettre la pression sur le RFC Liège, tandis que les Métallos rêvent de se donner suffisamment d'air dans le bas du tableau.

Un choc entre deux équipes de la Province de Liège à l'importance capitale, ce vendredi soir en Challenger Pro League, entre l'AS Eupen et le RFC Seraing.

Vainqueurs sur la pelouse du RSCA Futures la semaine dernière, les Pandas ne comptent plus que deux points de retard sur le RFC Liège dans la course au tour final à quatre journées de la fin de la phase classique, puisque les Sang & Marine avaient été battus par le Beerschot.

Récemment repris par un Qatar Sports Investment qui rêverait de "gagner" un an en rejoignant l'élite dès cette saison, les Eupenois ont désormais leur sort entre leurs mains, puisqu'ils affronteront le RFC Liège dans une dernière journée qui pourrait être décisive. La donne est simple : quatre victoires et ce sera le tour final pour les Pandas.

Eupen veut mettre la pression sur Liège, Seraing espère à nouveau se donner de l'air

Ce vendredi soir, ils affronteront cependant une équipe sérésienne qui fera également tout ce qui est en son pouvoir pour l'emporter, ou à minima prendre un point, pour s'éloigner encore de la zone et d'une éventuelle procédure judiciaire pour se sauver en Challenger Pro League.



La rencontre sera donc très importante pour les deux équipes. Et sans Merveille Bokadi, suspendu, c'est l'autre ancien joueur du Standard, Nicolas Gavory, qui devra apporter son expérience au service du groupe germanophone. "La balle est à nouveau dans notre camp. Il nous reste quatre finales à gagner. La pression est bien présente, il faudra rester calme et lucide", a-t-il déclaré en conférence de presse cette semaine.