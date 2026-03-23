Il n'y aura plus qu'à conclure sur le terrain : signal très positif pour Seraing en vue de la saison prochaine

Auteur d'un 14/18 lors des six derniers matchs, le RFC Seraing vient de recevoir un premier avis favorable dans le cadre de l'attribution de la licence D1B. Il ne s'agit pas encore de la décision définitive, mais déjà d'un bon pas en avant pour les Métallos.

Si le travail réalisé par Kevin Caprasse était déjà louable, le RFC Seraing est une équipe transfigurée depuis l'arrivée d'Arnauld Mercier à sa tête.

Avec quatre victoires de rang (dont une sous les ordres de Caprasse), puis deux partages, les Métallos viennent de réaliser un 14/18 qui les a propulsés en dehors de la zone rouge, à un jet de pierre seulement du ventre mou.

Le maintien n'est toutefois pas encore assuré pour les pensionnaires du Pairay qui, malgré leur onzième place, ne comptent qu'une longueur d'avance sur le RWDM et les Francs Borains, deux équipes qui se classent devant le Jong Genk, le RSCA Futures et le Club NXT.

Seraing a reçu un avis positif pour sa licence D1B

Sportivement, Seraing est malgré tout sur les bons rails pour assurer son avenir dans le monde professionnel, à trois rencontres de la fin du championnat. C'est aussi le cas sur les plans administratif et financier.

En effet, le club de la province de Liège vient d'annoncer ce lundi avoir reçu un avis positif de la part de l’Auditeur général des licences dans le cadre de l’attribution de la licence D1B pour la saison 2026-2027. Un avis qui devra être confirmé lors de la décision finale de la Commission des licences, mais qui laisse présager de bonnes choses pour Seraing.



