"Jamais trop tard pour arrêter une bêtise" : la sortie de Georges-Louis Bouchez devant les matchs d'hier soir

On le sait, Georges-Louis Bouchez n'est pas un adepte de la réforme de la Pro League, que ce soit pour la D1A ou la D1B. Il l'a encore répété à qui veut bien l'entendre.

La situation des Francs Borains est assez paradoxale avec cette treizième place potentiellement synonyme de descente en D1 ACFF suite au règlement protégeant les trois équipes U23 situées derrière l'équipe au classement.

Un cas de figure qui agace particulièrement Georges-Louis Bouchez. Mais le président des Francs Borains s'inquiète également du sort de la première division, en particulier de l'abandon des Playoffs.

Moins de suspense et d'attrait en fin de saison ?

Il en a encore fait le constat hier devant le multilive de la dernière journée de phase classique : "Ce soir, quasiment tous les matchs de la Pro League ont un enjeu particulier en vue des qualifications pour les Playoffs. Imaginez les mêmes matchs l’année prochaine sans aucun enjeu", commence-t-il sur ses réseaux sociaux.

"Nous avions l'un des systèmes les plus enthousiasmants du foot européen mais certains se sont dit qu’ils allaient revenir à un modèle dont plus personne ne voulait. Il n’est jamais trop tard pour arrêter une bêtise", avance-t-il.

Des convictions fortes qui laissent présager d'une tenacité certaine dans les tractations de fins de saison qui s'annoncent quant au nouveau format, plus contesté que jamais.



