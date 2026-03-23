Le RWDM dos au mur : une collaboration avec un club voisin envisagée

Le RWDM a laissé passer l'occasion de faire une bonne opération dans la lutte pour le maintien avec ce partage contre Lierse. La surprenante victoire 4-1 des Francs Borains n'a fait qu'accentuer la pression en bas de classement.

Dans le même temps, l'incertitude autour de l'avenir du club continue de peser, même si plusieurs pistes commencent à circuler pour éviter une faillite.

Avant le coup d'envoi, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, exactement dix ans après les faits. Ensuite, le RWDM a entamé la rencontre de manière convaincante, avec une ouverture du score rapide signée Simbakoli. Les locaux se sont ensuite procurés d'autres occasions, sans toutefois parvenir à faire le break, laissant ainsi Lierse dans le match. Après la pause, la physionomie a changé. Lierse a accentué la pression et a fini par être récompensé avec l'égalisation.

Au vu des résultats enregistrés sur les autres terrains, la lutte pour le maintien s'annonce particulièrement palpitante. Et si la règle selon laquelle les équipes U23 ne peuvent pas être reléguées reste d'application, la situation pourrait devenir très délicate pour le RWDM.

Un groupe d'investisseurs anonyme ou... Ganshoren ?

En coulisses, les recherches s'intensifient pour trouver des solutions et assurer la pérennité du club. Une première piste mène à un groupe d'investisseurs anonyme, qui pourrait être prêt à injecter des fonds afin d'éviter la faillite. Dans le même temps, des supporters espèrent qu'Ares acceptera de collaborer à une reprise ou à une restructuration.



Une coopération avec le voisin Ganshoren est également étudiée comme scénario alternatif. Si une faillite devait malgré tout être envisagée, un redémarrage semblerait être le seul recours. Dans ce cas, le nom RWDM pourrait être partiellement conservé, mais le club devrait repartir à un échelon inférieur.