Sa saison est-elle terminée ? Verdict confirmé pour un titulaire du RFC Liège, victime d'une fracture

Sorti sur blessure sur la pelouse de Beveren, Simon Paulet souffre d'une fracture de la clavicule. Si le RFC Liège ne dispute pas le tour final, la saison du médian offensif de 26 ans est peut-être déjà terminée.

Ce week-end, c'est une nouvelle fois sans Simon Paulet que le RFC Liège a terminé la rencontre sur la pelouse de Beveren (4-0 en faveur des Flandriens).

Revenu après cinq semaines d'absence liées à une blessure, l'ancien de l'Olympic Charleroi a disputé les 78 premières minutes du déplacement au Freethiel, avant de céder sa place.

Pas pour suivre son programme de retour à la compétition, cependant, puisque le Montois de 26 ans s'est occasionné une nouvelle blessure, qui va à nouveau l'éloigner des terrains pendant quelques semaines.

Saison prématurément terminée pour Simon Paulet ?

Auteur de trois buts et d'une passe décisive en Challenger Pro League cette saison, Simon Paulet a passé des examens médicaux qui ont confirmé une fracture de la clavicule, a annoncé le RFC Liège dans un communiqué publié ce lundi.

Alors qu'il ne reste que trois rencontres à disputer, la phase classique de l'ancien international belge U19 est déjà terminée. Il pourrait revenir pour le tour final… si le Matricule 4 y participe, sans quoi il faudra attendre la saison prochaine pour le revoir en match officiel.



