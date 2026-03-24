🎥 Officiel : une page se tourne, clap de fin pour Mohamed Salah !

L'international égyptien a fait les beaux jours du côté de la Mersey et vient de communiquer une annonce choc pour les supporters des Reds.

C'est la fin d'une époque à Liverpool. Mohamed Salah (33 ans) quittera les Reds à la fin de cette saison. Le contrat de la star égyptienne, qui évolue à Liverpool depuis 2017, expire fin juin et ne sera donc pas prolongé.

435 matchs, 255 buts et plus de 100 passes décisives

Arrivé en 2017 en provenance de l'AS Rome pour 42 millions d'euros, Moh Salah est devenu une légende à Anfield. Avec lui en attaque, le Liverpool de Jürgen Klopp avait retrouvé sa place au sommet du football anglais et européen.

Avec 255 buts en 435 matchs et plus de 100 passes décisives, Salah a largement contribué aux titres de champion en 2020 et 2025 ainsi qu'à la victoire en Ligue des champions en 2019. Quatre fois meilleur buteur de la Premier League, Salah s'est imposé comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire récente de Liverpool.

Mais à la fin de l'année dernière, les premières fissures sont apparues dans ce mariage de rêve. Le joueur ne supportait pas d'avoir été plusieurs fois relégué sur le banc sous les ordres de Arne Slot et s'en est pris à la direction du club. Un départ en janvier semblait inévitable, mais les choses s'étaient calmées après la Coupe d'Afrique des nations.

Une annonce avant des adieux à Anfield

Dans un message vidéo publié sur son compte X, le joueur a déclaré : "Malheureusement, le moment est venu. Voici la première partie de mes adieux. Je quitterai Liverpool à la fin de cette saison. Partir n’est jamais facile. Vous m’avez offert les meilleurs moments de ma vie. Je ferai toujours partie des vôtres. Ce club restera toujours ma maison et celle de ma famille. Merci pour tout. Grâce à vous, je ne marcherai jamais seul."





De son côté, le club champion en titre a annoncé la nouvelle sur son site : "Mohamed Salah mettra un terme à sa brillante carrière au sein du Liverpool Football Club à la fin de la saison 2025-2026. C'est plus tard dans l'année, lorsqu'il fera ses adieux à Anfield, que l'on pourra célébrer pleinement son héritage et ses exploits."

L'ère Salah à Anfield touche à sa fin.