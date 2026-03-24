🎥 Officiel : une page se tourne, clap de fin pour Mohamed Salah !

Chafik Ouassal
| Commentaire
🎥 Officiel : une page se tourne, clap de fin pour Mohamed Salah !
Deviens fan de Egypte! 4

L'international égyptien a fait les beaux jours du côté de la Mersey et vient de communiquer une annonce choc pour les supporters des Reds.

C'est la fin d'une époque à Liverpool. Mohamed Salah (33 ans) quittera les Reds à la fin de cette saison. Le contrat de la star égyptienne, qui évolue à Liverpool depuis 2017, expire fin juin et ne sera donc pas prolongé.

435 matchs, 255 buts et plus de 100 passes décisives

Arrivé en 2017 en provenance de l'AS Rome pour 42 millions d'euros, Moh Salah est devenu une légende à Anfield. Avec lui en attaque, le Liverpool de Jürgen Klopp avait retrouvé sa place au sommet du football anglais et européen.

Avec 255 buts en 435 matchs et plus de 100 passes décisives, Salah a largement contribué aux titres de champion en 2020 et 2025 ainsi qu'à la victoire en Ligue des champions en 2019. Quatre fois meilleur buteur de la Premier League, Salah s'est imposé comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire récente de Liverpool.

Mais à la fin de l'année dernière, les premières fissures sont apparues dans ce mariage de rêve. Le joueur ne supportait pas d'avoir été plusieurs fois relégué sur le banc sous les ordres de Arne Slot et s'en est pris à la direction du club. Un départ en janvier semblait inévitable, mais les choses s'étaient calmées après la Coupe d'Afrique des nations.

Une annonce avant des adieux à Anfield

Dans un message vidéo publié sur son compte X, le joueur a déclaré : "Malheureusement, le moment est venu. Voici la première partie de mes adieux. Je quitterai Liverpool à la fin de cette saison. Partir n’est jamais facile. Vous m’avez offert les meilleurs moments de ma vie. Je ferai toujours partie des vôtres. Ce club restera toujours ma maison et celle de ma famille. Merci pour tout. Grâce à vous, je ne marcherai jamais seul."

De son côté, le club champion en titre a annoncé la nouvelle sur son site : "Mohamed Salah mettra un terme à sa brillante carrière au sein du Liverpool Football Club à la fin de la saison 2025-2026. C'est plus tard dans l'année, lorsqu'il fera ses adieux à Anfield, que l'on pourra célébrer pleinement son héritage et ses exploits."

L'ère Salah à Anfield touche à sa fin.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Egypte
Mohamed Salah Ghaly

Plus de news

"Il y a énormément de potentiel ici" : un concurrent de la RAAL en Playdowns s'arme pour le maintien

"Il y a énormément de potentiel ici" : un concurrent de la RAAL en Playdowns s'arme pour le maintien

20:40
Tout le monde parlait d'un flop : ce pari de Bruges a virtuellement déjà triplé de valeur

Tout le monde parlait d'un flop : ce pari de Bruges a virtuellement déjà triplé de valeur

20:00
STVV jouera le coup à fond au point de viser le titre ? "Pas là pour faire de la figuration"

STVV jouera le coup à fond au point de viser le titre ? "Pas là pour faire de la figuration"

19:30
Thomas Meunier a de grandes ambitions : "Mais le record de Vertonghen ? Impossible !"

Thomas Meunier a de grandes ambitions : "Mais le record de Vertonghen ? Impossible !"

19:00
Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)

Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)

18:40
La finale, le seul objectif d'Anderlecht ? Le CEO des Mauves met les choses au clair

La finale, le seul objectif d'Anderlecht ? Le CEO des Mauves met les choses au clair

18:20
Gros coup dur pour les Diables Rouges : Romelu Lukaku déclare forfait !

Gros coup dur pour les Diables Rouges : Romelu Lukaku déclare forfait !

17:20
Grosse surprise : Antoine Griezmann quittera l'Europe au terme de la saison

Grosse surprise : Antoine Griezmann quittera l'Europe au terme de la saison

18:00
Un pilier du KV Malines quitte le club et va rejoindre l'Union Belge

Un pilier du KV Malines quitte le club et va rejoindre l'Union Belge

17:40
Le Performance Director d'Anderlecht ira à la Coupe du Monde au sein du staff de l'Allemagne !

Le Performance Director d'Anderlecht ira à la Coupe du Monde au sein du staff de l'Allemagne !

17:00
Zeno Debast heureux d'accueillir un Anderlechtois à Tubize : "Le meilleur jeu long ? Moi, quand même"

Zeno Debast heureux d'accueillir un Anderlechtois à Tubize : "Le meilleur jeu long ? Moi, quand même"

16:30
"Je partage l'état d'esprit des supporters" : David Bates sur son retour au Standard et les soucis offensifs Interview

"Je partage l'état d'esprit des supporters" : David Bates sur son retour au Standard et les soucis offensifs

15:40
C'est officiel : Téléfoot range les crampons, plus de rendez-vous foot le dimanche matin sur TF1

C'est officiel : Téléfoot range les crampons, plus de rendez-vous foot le dimanche matin sur TF1

16:00
Thomas Meunier ouvert à un retour en Belgique : "Bruges ? Je ne suis fermé à aucun club"

Thomas Meunier ouvert à un retour en Belgique : "Bruges ? Je ne suis fermé à aucun club"

15:20
David Hubert ira prendre des notes chez un coach bien connu durant la trêve

David Hubert ira prendre des notes chez un coach bien connu durant la trêve

15:00
Le pire gardien de Pro League ? La 'next big thing' du football belge pourrait le remplaçer plus tôt que prévu Analyse

Le pire gardien de Pro League ? La 'next big thing' du football belge pourrait le remplaçer plus tôt que prévu

14:20
"Il regarde même les U23" : un dirigeant du RSCA défend Marc Coucke et son implication

"Il regarde même les U23" : un dirigeant du RSCA défend Marc Coucke et son implication

14:40
📷 Une visite de courtoisie ? Un Diable annoncé forfait bien présent à Tubize

📷 Une visite de courtoisie ? Un Diable annoncé forfait bien présent à Tubize

13:40
Anderlecht n'a qu'un plan B... et sans lui, c'est compliqué Analyse

Anderlecht n'a qu'un plan B... et sans lui, c'est compliqué

14:00
1
La première erreur de Jérémy Taravel ? Anas Tajaouart a reçu un cadeau empoisonné

La première erreur de Jérémy Taravel ? Anas Tajaouart a reçu un cadeau empoisonné

13:00
Le Club de Bruges s'intéresse à un défenseur de Malines : un dossier ouvert depuis janvier

Le Club de Bruges s'intéresse à un défenseur de Malines : un dossier ouvert depuis janvier

13:20
"Le Congo ne m'a jamais appelé" : un Diable Rouge répond une bonne fois pour toutes

"Le Congo ne m'a jamais appelé" : un Diable Rouge répond une bonne fois pour toutes

12:40
"C'est quand même bizarre" : Hein Vanhaezebrouck ne comprend pas comment Anderlecht a pu faire cette erreur

"C'est quand même bizarre" : Hein Vanhaezebrouck ne comprend pas comment Anderlecht a pu faire cette erreur

12:20
4
45 millions d'euros pour rien ? Un Diable Rouge invité à quitter son club

45 millions d'euros pour rien ? Un Diable Rouge invité à quitter son club

12:00
2
"J'ai cru que je faisais une crise cardiaque" : Toby Alderweireld se livre sur la pire période de sa carrière

"J'ai cru que je faisais une crise cardiaque" : Toby Alderweireld se livre sur la pire période de sa carrière

11:30
Le Real Madrid se serait trompé avec Kylian Mbappé... et si c'était aussi le cas pour Thibaut Courtois ?

Le Real Madrid se serait trompé avec Kylian Mbappé... et si c'était aussi le cas pour Thibaut Courtois ?

11:00
Coupe du monde 2026 : billets hors de prix et ventes floues, Testachats saisit la Commission européenne

Coupe du monde 2026 : billets hors de prix et ventes floues, Testachats saisit la Commission européenne

10:30
Joli coup pour le Standard : un attaquant libre et très courtisé en Pro League devrait débarquer

Joli coup pour le Standard : un attaquant libre et très courtisé en Pro League devrait débarquer

10:00
1
"Pourquoi ce choix ?" : Rudi Garcia critiqué pour avoir brûlé les étapes avec certains Diables Rouges

"Pourquoi ce choix ?" : Rudi Garcia critiqué pour avoir brûlé les étapes avec certains Diables Rouges

09:30
Le Barça s'attaque à une ancienne cible du Club de Bruges : le joueur n'en revient pas

Le Barça s'attaque à une ancienne cible du Club de Bruges : le joueur n'en revient pas

09:00
Saliba, Llansana, Cvetkovic... Voici combien les joueurs d'Anderlecht vont toucher en bonus

Saliba, Llansana, Cvetkovic... Voici combien les joueurs d'Anderlecht vont toucher en bonus

08:30
"Il a énormément de talent, il va revenir fort" : Nathan Ngoy soutient un Diable Rouge en difficulté

"Il a énormément de talent, il va revenir fort" : Nathan Ngoy soutient un Diable Rouge en difficulté

08:00
Arrivée imminente ou après la saison ? Le CEO d'Anderlecht tranche sur le futur directeur sportif

Arrivée imminente ou après la saison ? Le CEO d'Anderlecht tranche sur le futur directeur sportif

07:40
"Aurons-nous le temps de reconstruire le Standard ?" : Marc Wilmots s'interroge sur la reprise du club

"Aurons-nous le temps de reconstruire le Standard ?" : Marc Wilmots s'interroge sur la reprise du club

07:20
1
Un ancien du Standard à jamais lié à Sclessin : "Revenir au club plus tard, c'est l'un de mes rêves"

Un ancien du Standard à jamais lié à Sclessin : "Revenir au club plus tard, c'est l'un de mes rêves"

07:00
1
Sera-t-il remis pour les Playoffs ? Le Club de Bruges en dit plus sur l'état physique d'Hans Vanaken

Sera-t-il remis pour les Playoffs ? Le Club de Bruges en dit plus sur l'état physique d'Hans Vanaken

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved