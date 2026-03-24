Thomas Meunier a de grandes ambitions : "Mais le record de Vertonghen ? Impossible !"

Thomas Meunier s'est exprimé devant la presse ce mardi à Tubize. Le défenseur du LOSC a notamment évoqué son avenir, en club comme en sélection.

Thomas Meunier fait partie des meubles : à 34 ans, il est l'un des quelques "survivants" de la génération dorée ayant remporté la médaille de bronze à la Coupe du Monde 2018. Avec Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Axel Witsel ou encore - dans une moindre mesure - Youri Tielemans, il passe le flambeau, deux Mondiaux plus tard.

"C'est toujours une fierté d'être ici. Quel bilan je retiens ? Que ça me donne envie d'aller un peu plus loin", sourit Meunier quand il est interrogé sur ce parcours en conférence de presse ce mardi. "Mon objectif, c'est de rester pro jusqu'à mes 40 ans. J'ai toujours le feu sacré, comme quand j'avais 10, 18 ou 25 ans", affirme-t-il.

Le record de Vertonghen ? Hors de portée

Rester professionnel en club ne signifie pas toujours continuer en sélection en parallèle. "Je prends toujours l'exemple de Jan Vertonghen, qui a couplé vie en club et vie en sélection jusqu'à la fin", pointe le Lillois (Vertonghen a pris sa retraite internationale en 2024 et sa retraite en 2025, nda). "Ca dépend de beaucoup de facteurs, mais le plaisir ultime, ce serait de pouvoir cumuler autant de matchs que possible en équipe nationale et en club".

Difficile, cependant, d'imaginer aller titiller le record de caps de Vertonghen (157). Meunier n'en est qu'à 76. "Aucune chance", rigole-t-il. "Je devrais jouer jusqu'à 50 ans. Mais mon plaisir, c'est d'être ici. Le nombre de sélections, ce n'est qu'un chiffre. Même jouer ou ne pas jouer... Je vois plus loin que juste être sur le terrain. Le futur, ce sont ces jeunes talents qui nous accompagnent. Et c'est le plaisir de toujours être dans le foot international".

Lire aussi… Thomas Meunier ouvert à un retour en Belgique : "Bruges ? Je ne suis fermé à aucun club"›

Le voyage aux USA en pleine saison ne dérange donc pas Thomas Meunier. "Il y a pire dans la vie que de devoir se rendre aux USA pour jouer au football ! Ca va être une belle expérience pour ces jeunes qui sont avec nous et n'ont peut-être pas eu l'occasion de voyager aussi loin pour le foot. Pour l'avoir déjà vécu avec mes précédents clubs, c'est toujours bien organisé et motivant".