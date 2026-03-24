Vincent Kompany, digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

Manuel Gonzalez
Chafik Ouassal et Manuel Gonzalez
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Vincent Kompany, digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?
Photo: © photonews

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Manchester City est à la recherche d'un successeur à Pep Guardiola. Le nom de Vincent Kompany revient régulièrement. Mais le club anglais peut-il arracher notre compatriote au Bayern Munich ?

Pep Guardiola a décidé de tourner la page Manchester City au terme de la saison. L'entraîneur espagnol dispose d'un contrat courant jusqu'à la mi-2027, mais voudrait insuffler un vent de fraîcheur au sein des Citizens.

A-t-il déjà désigné son propre successeur ? En tout cas, Enzo Maresca aurait de très fortes chances de devenir l'entraîneur chargé de préserver l'héritage de Guardiola comme l'évoquait l'Equipe. Le nom de Luis Enrique circule également dans les couloirs de l'Etihad selon Goal.

Vincent Kompany est-il toujours une option pour Manchester City ?

Pourtant, le nom de Vincent Kompany est aussi inévitablement lié à celui de de Manchester City. De par ce qu'il y a réalisé et l'empreinte qu'il y a laissé, il serait l'entraîneur rêvé pour les Citizens en tant qu'ancien capitaine et icône du club.

Notre compatriote réussit très bien au Bayern Munich et semble également très bien s'y sentir. Un départ n'est jamais impensable, surtout si le club est prêt à arracher le coach de Bavière contre rémunération.


La question, toutefois, est la suivante : le Belge veut-il quitter le Bayern pour revenir à l'Etihad Stadium ? Il n'est pas impossible que ce train repasse encore à l'avenir. Et en Bavière, notre compatriote peut entre-temps gagner tout ce qu'il y a à gagner. À moins qu'il ne le fasse déjà cette saison.

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