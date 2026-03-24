Un pilier du KV Malines quitte le club et va rejoindre l'Union Belge

Sven Swinnen va quitter le KV Malines au terme de la saison en cours. Il aura travaillé chez les Sang & Or pendant 27 ans.

Sven Swinnen est un pilier du KV Malines. À 51 ans, il a occupé diverses fonctions au fil des décennies à Malines, notamment en tant qu'entraîneur des U19 de 2000 à 2010, puis en tant qu'adjoint de huit coachs différents de 2012 à 2020.

Swinnen était notamment l'adjoint de Wouter Vrancken durant la période dorée de 2019, quand le Kavé a remporté le titre en D2 et la Coupe de Belgique.

Quel rôle pour Sven Swinnen à l'Union Belge ?

En 2020-2021, Swinnen était également le directeur du centre de formation du KV Malines, ainsi que l'entraîneur adjoint des U21. De 2021 à 2022, il tente sa chance à l'étranger et rejoint Helmond Sport, qu'il coache durant une courte période après avoir été conseiller sportif.

Après un passage à OHL en tant qu'entraîneur adjoint de Marc Brys, Swinnen était revenu à Malines en 2023 : il occupait le poste de directeur du centre de formation du KV Malines. En fin de saison, il s'en ira pour l'Union Belge, a annoncé le club.

À la fédération, Sven Swinnen aura le rôle de Coach Education Manager, travaillant donc à former les futurs entraîneurs professionnels de notre football.



