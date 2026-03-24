Un pilier du KV Malines quitte le club et va rejoindre l'Union Belge

Un pilier du KV Malines quitte le club et va rejoindre l'Union Belge
Photo: © photonews
Deviens fan de KV Malines! 1472

Sven Swinnen va quitter le KV Malines au terme de la saison en cours. Il aura travaillé chez les Sang & Or pendant 27 ans.

Sven Swinnen est un pilier du KV Malines. À 51 ans, il a occupé diverses fonctions au fil des décennies à Malines, notamment en tant qu'entraîneur des U19 de 2000 à 2010, puis en tant qu'adjoint de huit coachs différents de 2012 à 2020.

Swinnen était notamment l'adjoint de Wouter Vrancken durant la période dorée de 2019, quand le Kavé a remporté le titre en D2 et la Coupe de Belgique. 

Quel rôle pour Sven Swinnen à l'Union Belge ? 

En 2020-2021, Swinnen était également le directeur du centre de formation du KV Malines, ainsi que l'entraîneur adjoint des U21. De 2021 à 2022, il tente sa chance à l'étranger et rejoint Helmond Sport, qu'il coache durant une courte période après avoir été conseiller sportif.

Après un passage à OHL en tant qu'entraîneur adjoint de Marc Brys, Swinnen était revenu à Malines en 2023 : il occupait le poste de directeur du centre de formation du KV Malines. En fin de saison, il s'en ira pour l'Union Belge, a annoncé le club.

À la fédération, Sven Swinnen aura le rôle de Coach Education Manager, travaillant donc à former les futurs entraîneurs professionnels de notre football. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Malines

Plus de news

"Il y a énormément de potentiel ici" : un concurrent de la RAAL en Playdowns s'arme pour le maintien

"Il y a énormément de potentiel ici" : un concurrent de la RAAL en Playdowns s'arme pour le maintien

20:40
🎥 Officiel : une page se tourne, clap de fin pour Mohamed Salah !

🎥 Officiel : une page se tourne, clap de fin pour Mohamed Salah !

20:20
Tout le monde parlait d'un flop : ce pari de Bruges a virtuellement déjà triplé de valeur

Tout le monde parlait d'un flop : ce pari de Bruges a virtuellement déjà triplé de valeur

20:00
STVV jouera le coup à fond au point de viser le titre ? "Pas là pour faire de la figuration"

STVV jouera le coup à fond au point de viser le titre ? "Pas là pour faire de la figuration"

19:30
Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)

Le mercato déjà lancé : pourquoi Bruny Nsimba préfère le projet du Standard à l'argent du Cercle (et Monaco)

18:40
La finale, le seul objectif d'Anderlecht ? Le CEO des Mauves met les choses au clair

La finale, le seul objectif d'Anderlecht ? Le CEO des Mauves met les choses au clair

18:20
Thomas Meunier a de grandes ambitions : "Mais le record de Vertonghen ? Impossible !"

Thomas Meunier a de grandes ambitions : "Mais le record de Vertonghen ? Impossible !"

19:00
Grosse surprise : Antoine Griezmann quittera l'Europe au terme de la saison

Grosse surprise : Antoine Griezmann quittera l'Europe au terme de la saison

18:00
Le Performance Director d'Anderlecht ira à la Coupe du Monde au sein du staff de l'Allemagne !

Le Performance Director d'Anderlecht ira à la Coupe du Monde au sein du staff de l'Allemagne !

17:00
Gros coup dur pour les Diables Rouges : Romelu Lukaku déclare forfait !

Gros coup dur pour les Diables Rouges : Romelu Lukaku déclare forfait !

17:20
"Je partage l'état d'esprit des supporters" : David Bates sur son retour au Standard et les soucis offensifs Interview

"Je partage l'état d'esprit des supporters" : David Bates sur son retour au Standard et les soucis offensifs

15:40
Zeno Debast heureux d'accueillir un Anderlechtois à Tubize : "Le meilleur jeu long ? Moi, quand même"

Zeno Debast heureux d'accueillir un Anderlechtois à Tubize : "Le meilleur jeu long ? Moi, quand même"

16:30
Le Club de Bruges s'intéresse à un défenseur de Malines : un dossier ouvert depuis janvier

Le Club de Bruges s'intéresse à un défenseur de Malines : un dossier ouvert depuis janvier

13:20
C'est officiel : Téléfoot range les crampons, plus de rendez-vous foot le dimanche matin sur TF1

C'est officiel : Téléfoot range les crampons, plus de rendez-vous foot le dimanche matin sur TF1

16:00
David Hubert ira prendre des notes chez un coach bien connu durant la trêve

David Hubert ira prendre des notes chez un coach bien connu durant la trêve

15:00
Thomas Meunier ouvert à un retour en Belgique : "Bruges ? Je ne suis fermé à aucun club"

Thomas Meunier ouvert à un retour en Belgique : "Bruges ? Je ne suis fermé à aucun club"

15:20
Le pire gardien de Pro League ? La 'next big thing' du football belge pourrait le remplaçer plus tôt que prévu Analyse

Le pire gardien de Pro League ? La 'next big thing' du football belge pourrait le remplaçer plus tôt que prévu

14:20
"Il regarde même les U23" : un dirigeant du RSCA défend Marc Coucke et son implication

"Il regarde même les U23" : un dirigeant du RSCA défend Marc Coucke et son implication

14:40
Anderlecht n'a qu'un plan B... et sans lui, c'est compliqué Analyse

Anderlecht n'a qu'un plan B... et sans lui, c'est compliqué

14:00
1
La première erreur de Jérémy Taravel ? Anas Tajaouart a reçu un cadeau empoisonné

La première erreur de Jérémy Taravel ? Anas Tajaouart a reçu un cadeau empoisonné

13:00
📷 Une visite de courtoisie ? Un Diable annoncé forfait bien présent à Tubize

📷 Une visite de courtoisie ? Un Diable annoncé forfait bien présent à Tubize

13:40
"C'est quand même bizarre" : Hein Vanhaezebrouck ne comprend pas comment Anderlecht a pu faire cette erreur

"C'est quand même bizarre" : Hein Vanhaezebrouck ne comprend pas comment Anderlecht a pu faire cette erreur

12:20
4
"Le Congo ne m'a jamais appelé" : un Diable Rouge répond une bonne fois pour toutes

"Le Congo ne m'a jamais appelé" : un Diable Rouge répond une bonne fois pour toutes

12:40
45 millions d'euros pour rien ? Un Diable Rouge invité à quitter son club

45 millions d'euros pour rien ? Un Diable Rouge invité à quitter son club

12:00
2
"J'ai cru que je faisais une crise cardiaque" : Toby Alderweireld se livre sur la pire période de sa carrière

"J'ai cru que je faisais une crise cardiaque" : Toby Alderweireld se livre sur la pire période de sa carrière

11:30
Le Real Madrid se serait trompé avec Kylian Mbappé... et si c'était aussi le cas pour Thibaut Courtois ?

Le Real Madrid se serait trompé avec Kylian Mbappé... et si c'était aussi le cas pour Thibaut Courtois ?

11:00
Joli coup pour le Standard : un attaquant libre et très courtisé en Pro League devrait débarquer

Joli coup pour le Standard : un attaquant libre et très courtisé en Pro League devrait débarquer

10:00
1
Coupe du monde 2026 : billets hors de prix et ventes floues, Testachats saisit la Commission européenne

Coupe du monde 2026 : billets hors de prix et ventes floues, Testachats saisit la Commission européenne

10:30
"Pourquoi ce choix ?" : Rudi Garcia critiqué pour avoir brûlé les étapes avec certains Diables Rouges

"Pourquoi ce choix ?" : Rudi Garcia critiqué pour avoir brûlé les étapes avec certains Diables Rouges

09:30
Saliba, Llansana, Cvetkovic... Voici combien les joueurs d'Anderlecht vont toucher en bonus

Saliba, Llansana, Cvetkovic... Voici combien les joueurs d'Anderlecht vont toucher en bonus

08:30
Le Barça s'attaque à une ancienne cible du Club de Bruges : le joueur n'en revient pas

Le Barça s'attaque à une ancienne cible du Club de Bruges : le joueur n'en revient pas

09:00
Arrivée imminente ou après la saison ? Le CEO d'Anderlecht tranche sur le futur directeur sportif

Arrivée imminente ou après la saison ? Le CEO d'Anderlecht tranche sur le futur directeur sportif

07:40
"Aurons-nous le temps de reconstruire le Standard ?" : Marc Wilmots s'interroge sur la reprise du club

"Aurons-nous le temps de reconstruire le Standard ?" : Marc Wilmots s'interroge sur la reprise du club

07:20
1
"Il a énormément de talent, il va revenir fort" : Nathan Ngoy soutient un Diable Rouge en difficulté

"Il a énormément de talent, il va revenir fort" : Nathan Ngoy soutient un Diable Rouge en difficulté

08:00
Un ancien du Standard à jamais lié à Sclessin : "Revenir au club plus tard, c'est l'un de mes rêves"

Un ancien du Standard à jamais lié à Sclessin : "Revenir au club plus tard, c'est l'un de mes rêves"

07:00
1
Sera-t-il remis pour les Playoffs ? Le Club de Bruges en dit plus sur l'état physique d'Hans Vanaken

Sera-t-il remis pour les Playoffs ? Le Club de Bruges en dit plus sur l'état physique d'Hans Vanaken

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-0 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 4-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved